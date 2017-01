El Niño reparte millones en Valencia y deja un pellizco en Zaragoza

Alicia Ginés, esposa del propietario y quien despacha habitualmente en el establecimiento, ha explicado a Europa Press queeste número porque ha sido dispensado por terminal.No obstante, ha comentado que, lo que supondría haber repartido 75.000 euros, algo que hasta este sábado por la mañana no lo podrá confirmar.ha señalado con ilusión Ginés, que ha manifestado que ha sido un número muy repartido. En su caso,desde que el estanco está abierto, hace once años.Además,Según ha apuntado, suelen vender "a gente del barrio" ya que esta no es una zona de paso. El estanco ha permanecido cerrado este viernes, 6 de enero, ya que sus propietarios se encuentran fuera de la ciudad.El número ha estado muy repartido en administraciones de las provincias de Albacete, Alicante, Álava, Almería, Barcelona, Badajoz, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Coruña, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Jaén, Lugo, Málaga y Madrid.También ha sido vendido en Murcia, Logroño, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, León, Navarra, Orense, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Zamora y Valladolid.Por su parte, elha sido el, que ha caído íntegro en la administración número 3 de la localidad de, en Valencia. Está dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo).También otro municipio valenciano, en este casoha sido el agraciado con todos los boletos delprecio. El númeroestá dotado con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo).