La dependencia, la financiación y el bono social, ejes de la Conferencia de Presidentes

Quieren sacar adelante al menos diez acuerdos "para los ciudadanos". Y quieren cubrir con ellos todo tipo de competencias, desde las políticas sociales –como que haya más dinero para la dependencia– hasta cuestiones de Interior –como garantizar una mayor coordinación entre el Estado y las autonomías en caso de incendios o catástrofes naturales.



Javier Lambán –que será la primera vez que asista a este tipo de reunión– será el encargado de poner voz a las reivindicaciones de la Comunidad. En su, Lambán explicará al resto de presidentes lospara prestar correctamente los servicios sanitarios, dará cuenta de las quejas de Aragón respecto al actualy abordará la necesidad dee incluirla en la agenda europea, entre otras asuntos.El encuentro se celebrará ya con buena parte del trabajo cerrado. Entre los puntos del día sobre los que ya hay un texto bastante avanzado de acuerdo destaca elen el próximo modelo de financiación autonómica. Al menos por lo que se conoce hasta ahora, solo habría una mención genérica, sin un compromiso muy detallado.Este acuerdo estará ademásEn este asunto, todo apunta a que el pacto se va a limitar a establecer un calendario más preciso.

Tarjeta social y sanitaria

Además, la Conferencia de Presidentes también prevé tomarEsta tarjeta será un registro de las ayudas sociales que recibe cada persona. En el documento cada administración que dé ayudas dejaráDe esta manera, se evitará que una persona pueda recibir dinero en ayudas sociales por el mismo concepto en dos autonomías o ciudades diferentes.Esteen la tarjeta social (que en realidad lo que supone es un mayor control del dinero público), como se había informado al inicio de la negociación.a impulsar. De esta manera –si no se desatasca la negociación– el texto que aprueben mañana no tendrá referencias alCanfranc, aunque tampoco las habrá alSí parece que saldrá adelante el, que busca que los más necesitados que no pueden pagar la electricidad cobren a tiempo las ayudas.