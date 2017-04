De la Serna dice que sí cumple con Aragón e Iglesias ve en las cuentas una "gran decepción"

El ministro –que se pronunció en el pleno a instancias del senador autonómico del PSOE, Marcelino Iglesias–, aseguró además que el Gobierno central está "siguiendo íntegramente el calendario fijado con el Gobierno de Aragón" respecto a la ejecución de las principales obras. De la Serna aludió a los 15 millones en el tramo aragonés del corredor Cantábrico-Mediterráneo, a las partidas para desdoblar la N-232, la línea Huesca-Canfranc, el tramo entre Ráfales y Castellón "que va a terminarse este año" y "la puesta en valor del túnel del Canfranc", entre otros asuntos.

"Comenzamos obras este año"

El ministro destacó además "el anuncio de que en 2017 comenzarán las obras del tramo Gallur-Mallén". "Estamos cumpliendo el compromiso", insistió.

En la réplica, el senador Iglesias instó al ministro a que analizase el reflejo real de esas obras en el proyecto de Presupuestos del Estado para 2017. "Lo que dice me suena muy bien, pero hay un detalle y es que resulta que en los Presupuestos no está nada de esto; y lo que no está ahí, no se puede hacer", le reprochó Iglesias.

El expresidente aragonés cuestionó cómo quedan en las cuentas proyectos como el Canfranc o el Cantábrico-Mediterráneo. "Por el Norte seguimos teniendo una gran frontera natural con Francia; este aislamiento ha tenido un efecto muy negativo en nuestro desarrollo", dijo. También recordó que "en Teruel tenemos un ferrocarril aún sin electrificar".

En esta línea, Iglesias aseguró que "los presupuestos que han presentado han sido una gran decepción para Aragón". "En la Comunidad estamos preocupados porque usted se había comprometido a dar un impulso a estas infraestructuras y no lo ha hecho", insistió. Además, criticó que "se ha pasado de más de 1.200 millones de presupuesto en años de Rodríguez Zapatero para Aragón a apenas 340 de ahora", dijo.

En este punto, el ministro le reprochó a Iglesias que no valore que los picos presupuestarios están cuando hay grandes obras como el AVE en construcción. "Aragón cuenta con las líneas de alta velocidad entre Madrid, Zaragoza y Barcelona y el AVE a Huesca que conllevaron en su momento una elevada ejecución", recordó De la Serna. "Es cierto que podríamos haber puesto 50 millones para los desdoblamientos este año, pero serían inejecutable", dijo. Además, aludió a obras que en su momento estuvieron "con presupuesto y contrato" y el Gobierno de Zapatero anuló, como el tramo de la A-21 entre Santa Cilia y Jaca.

Por otro lado, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, obvió ayer en el Congreso citar expresamente el corredor Cantábrico-Mediterráneo cuando habló de las prioridades. "En mercancías, apostamos por el desarrollo del corredor Mediterráneo y del Atlántico, y por la integración de los puertos en el sistema ferroviario", dijo. "Son actuaciones todas prioritarias", señaló en referencia a esas tres apuestas. Más tarde, al hacer un listado de proyectos, sí aludió a los 15 millones para obras en el tramo aragonés Zaragoza-Segunto.