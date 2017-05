Defensa reconoce a las familias del Yak que el Estado no actuó con diligencia en el accidente

El final de la tragedia del Yak-42 , en la que murieron 62 militares españoles en un accidente aéreo en Turquía el 26 de mayo de 2003, está más cerca. El Ministerio de Defensa ha reconocido a las familias de las víctimas que van a darles una satisfacción "moral y jurídica" en su respuesta sobre la responsabilidad patrimonial del Estado en la mayor catástrofe de la historia moderna del Ejército español en tiempos de paz . El subsecretario de Defensa, Arturo Romaní, lo asumió ayer en un encuentro discreto con varios afectados en la sede del Ministerio, como un preludio pactado antes de la respuesta jurídica, que se hará pública en los próximos días. De esta manera, los afectados se sienten más tranquilos al saber que el Estado ya reconoce que no actuó con diligencia en el accidente aéreo.

"Lo importante son las víctimas", destacaron ayer fuentes de Defensa al preguntarles sobre estos encuentros que se mantienen con discreción. Aun así, explicaron que todas las conversaciones mantenidas con las familias han sido a través del cauce del subsecretario Arturo Romaní (la de ayer duró casi dos horas), aunque optaron por no entrar en detalles respecto al contenido. El responsable de Defensa es hijo del político zaragozano Arturo Romaní, que fue profesor mercantil por la Universidad de Zaragoza, encabezó la candidatura de la UCD en 1982 y fue condenado por el caso Banesto a 13 años de cárcel.

Nexo causal con el accidente

El Ministerio de Defensa ultima la respuesta jurídica al proceso contencioso administrativo antes de que se celebre el XIV aniversario del accidente del Yak, que será el próximo día 26. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ya acató en enero el dictamen del Consejo de Estado, en el que se reconoció que la Administración no actuó con diligencia, si bien destacó que "no se estableció ninguna culpa".

Pero las familias insisten en que existen el "nexo causal" entre "el accidente aéreo" del Yak-42 y "el funcionamiento anormal" de la Administración para resolver el reconocimiento patrimonial del proceso contencioso. Esta es su "victoria" y la "satisfacción moral" que Defensa ha reconocido. Asimismo, informaron al subsecretario que han convocado una asamblea de las familias de la Asociación de Víctimas del Yak en Madrid el próximo sábado día 13, una fecha para la que Defensa ya habrá dado a conocer su resolución, según varias fuentes consultadas.

El dictamen del Consejo de Estado fue elaborado el pasado 20 de octubre (publicado en enero por ‘El País’) y determinó que antes del siniestro hubo "hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente". "Dicho con otras palabras pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría", concluyó el Consejo de Estado.

Posteriormente, la ministra de Defensa recibió a las familias en el Ministerio, a quienes se mostró dispuesta a apoyarles y a buscar la documentación de los contratos de los aviones. Asimismo, Cospedal les pidió perdón en la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados y los partidos de la oposición pidieron abrir una investigación. El cambio de rumbo que estableció la ministra respecto a los antecedentes del Gobierno del PP y la salida del exministro Federico Trillo de la embajada española en Londres, supuso que las familias pusieran el contador a cero.

Pero el giro en el Gobierno de Mariano Rajoy, que empezó en enero, no ha supuesto que las víctimas dejen de recordar al responsable de Defensa los 30 errores de identificación de los cuerpos que se tuvieron que exhumar; las 12 quejas presentadas antes del accidente que no se tuvieron en cuenta; y el contrato del avión Yak-42, que no han aparecido en los catorce años transcurridos desde el accidente.