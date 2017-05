Susana Díaz pide el apoyo en las primarias para "devolver la moral de victoria al PSOE"

"Unir al PSOE en un proceso en positivo" . Ese es el propósito de la presidenta andaluza Susana Díaz que recaló este domingo en Zaragoza en busca de apoyos para su candidatura a las primarias socialistas. Díaz, que estuvo arropada por Javier Lambán , aseguró ante 700 seguidores que se dieron cita en el Palacio de Congresos de la Expo que no se resignará con 85 o 90 escaños, sino que su intención es "devolver la moral de victoria al PSOE" para que el partido "vuelva a ganar las elecciones y pueda cambiar la vida de la gente". Así, pidió a los militantes que le den su apoyo para las primarias del próximo día 21, pero dijo que no aspira solo a romper el techo de cristal de la secretaría general socialista sino que su meta es la presidencia del Gobierno.

Sin mencionar expresamente a sus rivales en la batalla por liderar el PSOE –Pedro Sánchez y Patxi López–, Díaz sí mandó algún que otro recado con frases como "desde el odio y el rencor no se puede construir nada" e hizo llamamientos a la unidad y al respeto de todas las candidaturas porque, según dijo, ella no va a hablar nunca mal de ningún compañero socialista porque no le sale y porque "sé que todos quieren lo mejor para el país y para el partido".

En clave más local, la candidata andaluza aseguró que lo primero que hará si es elegida secretaria general será pedir cita al presidente Rajoy para exigirle "que elabore un régimen jurídico estable que garantice el mantenimiento de la central térmica de Andorra". "No podemos tener territorios ricos y que la gente sea pobre. Iré hasta Bruselas a defender nuestro modelo productivo porque es compatible garantizar el futuro desde la equidad", aseveró en referencia a las dudas que se ciernen sobre el futuro de cientos de familias de las Cuencas Mineras.

Díaz también se mostró sensible con los problemas de despoblación de la Comunidad y, tras recordar que venía de un mitin en Barcelona, aprovechó para prometer que ella siempre defenderá lo mismo, independientemente de dónde y con quién se encuentre. "Apostamos por una España federal, inclusiva, solidaria, y pensamos que las personas están por encima de las banderas", afirmó, al mismo tiempo que decía querer un PSOE "que se levante, que no se arrugue, que mire al futuro y cambie España".

La plana mayor

En un discurso de poco más de media hora, también tuvo tiempo Díaz de adelantar algunas de las que serán sus líneas de actuación si ganara las primarias en dos semanas. La defensa de una "Universidad pública y gratuita, que premie el esfuerzo", el rechazo a quienes "buscan hacer negocio con la sanidad púbica", la apuesta por la ley de dependencia y por "unas políticas de igualdad que rompan las brechas salariales" son varias de sus propuestas.

En las primeras filas escuchaban con atención tanto militantes de base como la plana mayor de los líderes del PSOE aragonés. Los consejeros Pilar Alegría, Fernando Gimeno, Marta Gascón, Vicente Guillén, María Victoria Broto, Sebastián Celaya, Mayte Pérez y Joaquín Olona acudieron al acto a mostrar su apoyo a Díaz, como también hicieron los seis concejales socialistas del Ayuntamiento de Zaragoza. Todos escucharon los elogios que la andaluza hizo del presidente Lambán, de quien dijo "está reconstruyendo con políticas de igualdad y de reconstrucción los años de recortes de gobierno del PP". "Está poniendo en marcha un territorio que necesitaba sensibilidad y compromiso", concluyó.

Antes de que Díaz subiera al estrado, por la tribuna pasaron la alcaldesa de La Almunia de Doña Godina, Marta Gracia; el militante de base de las cuencas mineras Antonio Amador, y el miembro de Juventudes Socialistas Horacio Royo. Los tres relataron los motivos por los que se unieron en su día al PSOE y reivindicaron un partido "autónomo", "comprometido con la libertad y la igualdad", "con principios inequívocamente de izquierdas" y liderado –claro está– por Susana Díaz.