Susana Díaz: "No nos acomplejan ni la derecha ni Podemos"

A pocas horas de que el PSOE elija a su líder, Susana Díaz advierte de la llegada de un tiempo de cambio para su partido. La presidenta andaluza, que considera que las primarias se han convertido en una oportunidad para que millones de españoles se reencuentren con el Partido Socialista, lanza un último mensaje a la militancia para trabajar por la unidad de la formación. Dispuesta a integrar a Patxi López y a Pedro Sánchez en el supuesto de que el domingo logre la secretaría general, asegura no sentirse acomplejada ni por la derecha ni por Podemos.

¿Cómo piensa coser el partido si gana las primarias?

Mi compromiso es trabajar por la unidad del partido, que es lo que quieren los militantes y lo que necesita este país. Buscaré un PSOE fuerte y unido con un rumbo cierto, que recupere la confianza mayoritaria de la gente. Ylo haré con generosidad y humildad.

¿Integraría a Pedro Sánchez y a Patxi López tras ese resultado?

Lo primero que haré el lunes 22, si obtengo la confianza mayoritaria, será llamar a Pedro y a Patxi para escucharles y proponerles que arrimen el hombro, que ayuden a construir un PSOE grande y ganador que cambie la vida de las personas.

Y si gana Sánchez, ¿qué pasará?

Trabajo con todas mis fuerzas para ser la candidata que cuente con la confianza de la mayoría de los militantes. Y estoy convencida de que lo vamos a conseguir. El PSOE saldrá de este proceso más cohesionado, más fuerte, con más ganas de ganar y de servir a la ciudadanía de este país.

¿Cómo se llega a la actual fractura interna en el PSOE?

Se llega después de un mal resultado –primero 90 escaños, después 85– y todo esto con una derecha que está en sus peores momentos. Eso nos dejó en una situación difícil. Insisto en que vamos a trabajar por la unidad y por un PSOE reconocible.

Habla de esos 85 escaños actuales, ¿pero cómo puede recuperar el PSOE los votos que ha perdido en las últimas citas electorales?

Tenemos que presentar un proyecto de cambio para un nuevo tiempo.Tiene que ser coherente, basado en propuestas de izquierda útiles, reales, creíbles y eficaces. Que sirvan para mejorar la vida de la gente.

¿Y realmente considera que facilitarle a Rajoy la Presidencia con la abstención era la única opción posible?

Rajoy sigue gobernando porque, cuando pudimos desalojarlo, Podemos no quiso. Y en las siguientes elecciones sacamos esos 85 diputados, empeorando los resultados y no había una mayoría alternativa posible. Esa situación es la que nos ha traído hasta aquí.

¿A quién considera más adversario del PSOE, al PP o a Podemos?

El PSOE siempre estará contra las políticas injustas e insolidarias que están provocando un sufrimiento tremendo, que han convertido en pobres a nuestros trabajadores y que han agrandado la brecha social. Este es el legado de Mariano Rajoy y del PP, que es un partido tóxico y en el que cada día afloran casos de corrupción que producen bochorno, vergüenza y aumentan la desconfianza hacia su gestión y hacia su interesada relación con las instituciones. Esta derecha no nos acompleja, como tampoco nos acompleja Podemos, porque parece que solo les mueve el rencor hacia los socialistas y su interés particular en tratar de reemplazarnos. No voy a permitir nunca que Podemos pretenda dar lecciones al PSOE ni humillar a este partido ni a sus militantes.

¿Y cómo valora estas primarias?

Como una oportunidad para que millones de ciudadanos se reencuentren de nuevo con el PSOE. Estamos demostrando que es el partido más participativo y democrático de este país. Estamos dando una lección de pluralidad y apertura que otras formaciones políticas podrían tomar como ejemplo a seguir. Pero me temo que no se atreverán.

¿Teme que al PSOE le pueda suceder el desastre de los socialistas en Francia e Italia, y el previsible en el Reino Unido?

Hemos visto que allí donde los partidos socialdemócratas se radicalizan, intentan imitar a otros y se distancian de sus posiciones, la gente se aleja y les retira su apoyo. Por eso en esta candidatura apostamos por un proyecto 100 por 100 PSOE. Estamos orgullosos de los valores fundacionales de este partido con 138 años de historia: igualdad, justicia social, libertad, solidaridad. Estamos orgullosos de nuestra hoja de servicios a España y de nuestro impulso para hacer frente a los actuales desafíos. La gente nos está esperando, quieren darnos de nuevo su confianza y apoyo. Notamos el cariño de la gente en la calle.

¿Cree que es posible recuperar las relaciones con el PSC y con los socialistas de Baleares?

No creo que se haya perdido nada. Compartimos los mismos valores de igualdad, libertad, solidaridad, y las ganas de ganar la confianza ciudadana para cambiar y mejorar la vida de las personas desde los gobiernos. En el caso del PSC, lo que es bueno para el PSC es bueno para el PSOE, igual que lo que es bueno para el PSOE es bueno para el PSC. Estoy convencida de que vamos a seguir trabajando así.

¿Un posible encaje territorial para Cataluña sirve para el conjunto de España? ¿Qué es para usted una nación?

Los socialistas no somos nacionalistas. Somos un partido internacionalista desde nuestros orígenes, así que estamos en contra de todo lo que sea desunir, separar, levantar muros o fronteras. Defendemos la Declaración de Granada, que abre el camino a una reforma federal de la Constitución que actualice el modelo de Estado, reconociendo la diversidad de identidades que nos da riqueza y garantizando la igualdad que nos hace dignos. Solo concibo dos estados: el Estado español y el Estado del bienestar.

A diferencia de 2014, esta vez todos los barones han decidido posicionarse en el proceso de primarias. ¿Qué implican para usted apoyos como el de Lambán?

Mi compañero Javier Lambán es un buen socialista y es una pieza fundamental en nuestro proyecto ganador y centrado en las personas. El PSOE es un partido de gobierno, que ha dado a este país sus mayores avances en derechos y libertades, y así lo está demostrando también Javier en Aragón. Hacemos políticas de izquierda útiles, y eso lo prueba cada día Javier Lambán en Aragón. También lo hacen el resto de presidentes y miles y miles de alcaldes en los ayuntamientos que gobernamos.