Denuncian la desaparición de una adolescente de Ibdes tras salir del instituto en Ateca

La familia de una adolescente del municipio de Ibdes ha denunciado en la comisaría de la Policía Nacional de Catatayud su desaparición después de que este jueves no subiera al autobús escolar tras asistir a sus clases en el instituto Zaurin de Ateca . Se trata de Raquel Bueno Asensio, de 16 años.

La joven fue vista en Ateca por última vez a las 14.20, cuando iba vestida con un pantalón corto vaquero azul claro y una camiseta blanca.

La Policía Nacional y la Guardia Civil trabajan sobre el terreno en la comarca de Calatayud y realizando gestiones con la Policía Judicial del instituto armado de Zaragoza y la Almunia. Vecinos de su localidad y de municipios cercanos también han organizado batidas de rastreo.

Desde el entorno de la menor piden que cualquiera que tenga alguna mínima sospecha o idea del paradero de la joven lo ponga en conocimiento de Guardia Civil llamando al 062 o al teléfono único de emergencias SOS 112 Aragón.

Los agentes no descartar ninguna hipótesis. Por el momento no se han ofrecido más detalles sobre este asunto para no entorpecer la investigación.