Sacaba fotos a su pareja cuando estaba dormida y las ofrecía en un chat erótico de televisión

Un individuo ha sido condenado a dos años de cárcel y a indemnizar con 5.000 euros a la que fue su pareja, después de que esta descubriera que durante casi cinco años la había estado fotografiando y grabando desnuda cuando dormía y ofreciendo sus imágenes en un chat erótico de un canal televisivo. La juez acordó conceder al acusado el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena con la condición de que no vuelva a delinquir, pague la responsabilidad civil, no se aproxime a la víctima y participe en un programa formativo de igualdad de trato y no discriminación.





Tal y como recoge la sentencia, el hombre comenzó en 2009 una relación de pareja con una mujer, con la cual se fue a convivir. A partir de 2011, según se pudo comprobar después por los archivos incautados, empezó a hacerle fotos y vídeos sin su conocimiento ni su consentimiento cuando estaba en la cama dormida y desnuda. El encausado se aprovechaba del profundo sueño en que caía, ya que tomaba medicación para el insomnio. Las imágenes y los vídeos los hacía con su teléfono móvil y las centraba siempre en la cara, pechos y genitales de la mujer. Después, las mandaba a otros teléfonos que había obtenido en un canal de televisión en el que se solicitaban fotos eróticas y así conseguía un intercambio de material gráfico.



El hombre, al que este periódico no identifica para proteger a la víctima, reconoció los hechos ante la titular del Juzgado número 5 de lo Penal, que lo debía enjuiciar por un delito continuado de revelación de secretos. Al principio, se enfrentaba a una pena de cuatro años de cárcel que solicitaban para él tanto el representante del Ministerio Fiscal como la acusación, ejercida por la abogada Mercedes Bayo. No obstante, en los momentos previos al juicio las partes llegaron a un acuerdo que fue aceptado por el acusado y su letrado defensor.



De esta manera, se comprometió a indemnizar con 5.000 euros a su ya expareja, a no aproximarse ni a comunicar con ella por cualquier medio durante el tiempo de la condena y a pagar las costas del proceso.

Aunque normalmente este tipo de casos suelen estar relacionados con su difusión en las redes sociales, recientemente también fue detenido un hombre en Tenerife por unos hechos similares. En esa ocasión, el delincuente atraía a hombres a través de chats telefónicos en canales de televisión locales ofreciendo sexo con su mujer, con la intención de intercambiar fotos de contenido sexual que luego usó para coaccionar a una víctima. Tal y como recoge la sentencia,, con la cual se fue a convivir. A partir de 2011, según se pudo comprobar después por los archivos incautados, empezó a hacerlecuando estaba en la cama dormida y desnuda. El encausado se aprovechaba del profundo sueño en que caía, ya que tomaba medicación para el insomnio. Las imágenes y los vídeos los hacía con su teléfono móvil y. Después, las mandaba a otros teléfonos que había obtenido en unen el que se solicitaban fotos eróticas y así conseguía un intercambio de material gráfico.El hombre, al que este periódico no identifica para proteger a la víctima,ante la titular del Juzgado número 5 de lo Penal, que lo debía enjuiciar por un. Al principio, se enfrentaba a una pena de cuatro años de cárcel que solicitaban para él tanto el representante del Ministerio Fiscal como la acusación, ejercida por la. No obstante, en los momentos previos al juicio las partes llegaron a un acuerdo que fue aceptado por el acusado y su letrado defensor.De esta manera,, a no aproximarse ni a comunicar con ella por cualquier medio durante el tiempo de la condena y a pagar las costas del proceso.Aunque normalmente este tipo de casos suelen estar relacionados con su difusión en las redes sociales,. En esa ocasión, el delincuente atraía a hombres a través de chats telefónicos en, con la intención de intercambiar fotos de contenido sexual que luego usó para coaccionar a una víctima.