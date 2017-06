Condecorado el vigilante de seguridad que sufrió una paliza al intentar evitar una agresión machista

"He recibido la noticia con sorpresa, pero contento porque para mí significa sacar a la luz de nuevo este problema, ver que se conciencia a la sociedad y hay apoyo por parte de las instituciones", explicaba este miércoles Alfonso Magaña a Heraldo de Aragón, minutos antes de su cita con el forense de la Ciudad de la Justicia, que iba a evaluar el estado de sus lesiones.

Con motivo de la celebración del día de la Seguridad Privada que tendrá lugar este jueves en Aragón, el delegado del Gobierno en la Comunidad aragonesa, Gustavo Alcalde, le entregará una condecoración especial para reconocer su conducta ejemplar.

"Quiero ofrecer este reconocimiento a todas las mujeres maltratadas y a su valor al tener que sobrevivir con esta lacra", dice Magaña. "Mi intención es comunicar también que la sociedad está a su lado, que se pueden apoyar en nosotros, que todos estamos con ellas", continúa el vigilante.

Los premios que en este día se entregan para reconocer la labor de estas personas que se dedican a la seguridad privada ya estaban concedidos, pero al conocerse este hecho la Comisión organizadora del Día de la Seguridad Privada en Aragón ha decidido otorgar un reconocimiento especial, fuera de la entrega de medallas.

Al acto acudirán las máximas autoridades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los responsables de las empresas de seguridad privada de la comunidad. Se otorgarán un centenar de diplomas y distinciones a trabajadores de este sector que hayan destacado por su trabajo.

Tras salir la noticia de la agresión en la portada de Heraldo de Aragón, Alfonso Magaña ha tenido multitud de llamadas de amigos y familiares. También de algunas autoridades. "Recibí una llamada del alcalde, Pedro Santisteve, para reconocer mi acción", relata el vigilante.

Entre todas las reacciones, hubo una que preocupó a la víctima. Fue la de su madre, a la que no le había contado nada de lo sucedido "por no preocuparla", debido a su avanzada edad. Finalmente, la mujer se enteró por la portada de Heraldo de Aragón, antes de que él pudiera avisarla.

"Lo pasó muy mal al enterarse. Le dio un ataque de ansiedad. Lo pasó terrible", relata Magaña. "Cuando vi la portada la llamé, pero ya había salido de casa y se enteró por los vecinos", se lamenta el vigilante.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado 27 de mayo, cuando este vigilante de seguridad, que estaba fuera de servicio, acudió con unos amigos al Centro Social Comunitario Luis Buñuel de la capital aragonesa, donde se celebraba una feria vegana y contra el maltrato animal.

Nada más llegar “me encontré con una situación en la que un hombre insultaba y agredía a una mujer”, relata el protagonista. “Al verlo (continúa), llamamos a la Policía, pero el agresor ya estaba golpeando a la víctima e intervine”.

“Le dije al hombre que parara, intenté separarlo de ella y, a cambio, recibí dos golpes en la cabeza y quedé inconsciente en el suelo”, se lamenta el vigilante. Los asistentes a la fiesta le socorrieron y tuvo que ser trasladado al hospital en ambulancia. Estuvo dos días ingresado. El resultado de la brutal agresión: rotura de la nariz, un brecha en la cabeza e importantes daños en un oído.

“Debido a las lesiones tuvieron que operarme y me dieron más de 12 puntos en total”, apunta Magaña. Las cicatrices de los golpes todavía se observan en su rostro casi un mes después.

Denunció la agresión

Nada más salir del hospital, el vigilante denunció los hechos en la comisaría Centro de la Policía Nacional y en el Juzgado de Violencia de Género nº 1 de Zaragoza, como víctima de violencia machista.

El agresor “fue detenido y puesto a disposición judicial, pero a día de hoy se encuentra en libertad a la espera del juicio”, explica Magaña. Fuentes policiales han confirmado los hechos que relata la víctima y la existencia de sendas denuncias.

“Cuando me preguntaron en el juzgado sobre él, les dije que la mujer agredida podía ser la próxima víctima mortal de violencia machista”, apunta el vigilante. Sin embargo, “ella se acogió al derecho a no declarar y me pidió disculpas por no denunciar”, lamenta Magaña.

Condena de todos los grupos

PP, ZEC, PSOE, Ciudadanos y CHA condenaron este martes la paliza. Todos expresaron su más enérgica repulsa ante lo ocurrido y mostraron su agradecimiento y admiración a Alfonso Magaña por su conducta ejemplar, ya que "no dudó en acudir en ayuda de la mujer agredida".

Alfonso Magaña también ha querido valorar esta condena por parte de todos los grupos. "Me gustó ver que se habían puesto de acuerdo para reprobar una acción en contra de la violencia a las mujeres", explica el vigilante.

El manifiesto fue propuesto por el PP, que solicitó paralizar la comisión de Derechos Sociales durante unos minutos para consensuar el texto con el resto de grupos.