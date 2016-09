Fernández Mañueco pide al PSOE que "abandone la idea de nuevas elecciones"

El secretario autonómico del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este jueves al PSOE quepor el bien de los ciudadanos".En la tradicional comida de inicio del curso político del PP de Segovia, Fernández Mañueco ha insistido en que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y los dirigentes territoriales "estánlo que es un error gravísimo que no estaría a la altura ni de la historia del PSOE ni de la historia de nuestro país".Los españoles, que han acudido a las urnas en dos ocasiones en menos de un año para elegir presidente del gobierno, "han dicho con claridad que quieren pluralismo y han", ha recordado el secretario autonómico del PP, quien ha recordado que "eso es precisamente lo que han hecho el PP, su líder, Mariano Rajoy y C's".En este sentido ha exigido a Sánchez que, ya que al no haber gobierno "se trabajaría con un presupuesto prorrogado que perjudicaría a las comunidades autónomas, las corporaciones locales y a millones de ciudadanos".A esta reunión de apertura del curso político, que lleva celebrando el PP de Segovia desde hace 25 años tras el periodo estival, también han acudido la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, el presidente del PP de Segovia, Francisco Vázquez, diputados y senadores del partido por Segovia y decenas de simpatizantes.Clemente, por su parte ha explicado queque sirve para iniciar el curso de una manera distendida "en un momento en el que es necesario formar gobierno y más en un país europeo y democrático como España".El presidente del PP de Segovia ha lamentado que posiblementegenerales en diciembre ya que "algunas fuerzas políticas no aceptan el resultado de las urnas".Lo idóneo sería -según Vázquez- lograr unque aunque lleva funcionando correctamente 40 años necesita cambios", pero ha insistido en que para ello hace falta que la oposición no tenga "el sectarismo y la falta de democracia interna que está demostrando".