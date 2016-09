Los 'Rockcampers' darán el pregón de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid

Cuando los 'Rockcampers ' fueron los ganadores del bote del programa de Antena 3, 'Boom', su vida dio un giro completo.de que se emitiera el programa, "sobre todo la gente de fuera" que no les había visto aún en persona.El Ayuntamiento de Ólvega ya se interesó desde un principio en que fueran ellos quienes dieran el pregón de las fiestas patronales; sin embargo, no podrá ser. Más suerte han tenido en Valladolid, donde los 'Rockcampers ' se asomarán al balcón este viernes 2 de septiembre para dar inicio a las fiestas. "indicaba a HERALDO hace unos días Rubén, quien como soriano que es, nombrará a su tierra "indirectamente"."Todos sabemos de qué queremos hablar, por supuesto poniéndole nuestro punto", explica. Él, concretamente, quiere dar las gracias a Valladolid por acogerle, y "por supuesto"Para ellos va a ser un momento muy especial.asegura, al tiempo que añade que "Javier está de viaje por una celebración familiar y lo va a interrumpir por poder llegar a tiempo al pregón". Aún así,que son todos vallisoletanos. "Quizá yo tenga menos nervios ya que cuando nos pongamos frente a la plaza no conoceré a nadie, pero aún así los nervios florecen".Los 'Rockcampers ' hicieron historia en Antena 3 y su éxito no se ha quedado anclado.