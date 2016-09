Roca Rey recibe el alta hospitalaria en Palencia y será trasladado a Sevilla

El torero Andrés Roca Rey es cogido por el tercer toro de la tarde en el tercer festejo de la feria de San Antolín de Palencia. (Efe. A.Alvarez)

El diestro peruano Andrés Roca Rey, volteado de manera espeluznante en la corrida de este jueves en Palencia, ha recibido este viernes, donde ha pasado la noche en la UCI, y a lo largo de la mañana será trasladado a Sevilla, donde seguirá con su recuperación.Así lo ha confirmado su apoderado, José Antonio Campuzano, quien ha desvelado también que el joven espada limeño, de 19 años, ha pasado la noche" a consecuencia de la fuerte conmoción cerebral y traumatismo craneoencefálico que sufre tras la grave cogida propinada por un toro de la ganadería del Charro de Llen.No obstante, las pruebas que le realizaron a última hora de la nochey en las cervicales, y todo en un fuerte golpe en la cabeza y en una pequeña fractura en la parte interna de pómulo izquierdo, que no requiere cirugía.Por este motivo, y después de la revisión a la que ha sido sometido esta mañana, donde los doctores han podido comprobar quelos propios galenos han sido los que han determinado sacarle de la Unidad de Cuidados Intensivos para, a continuación, autorizar su traslado a Sevilla, donde Roca Rey proseguirá con su recuperación.Los doctores le han aconsejado, de ahí que, según vayan pasando los días y puedan ver la evolución del torero, se tomará una decisión sobre si podrá continuar o no con su agenda taurina de aquí a final de temporada."Esta mañana he podido pasar a la UCI a verle cinco minutos y le he visto bien, al menos, en lo físico. Luego, evidentemente, está muy fastidiado en lo anímico al verse otra vez metido en la cama durante casi dos semanas después de lo mal que lo ha pasado tras el percance de hace 15 días en Málaga", reconoce su apoderado.Precisamente en el coso de La Malagueta sufrió Roca Rey uny que derivó en otro traumatismo craneoencefálico, que le llegó a producir, incluso, episodios de amnesia temporal transitoria, y que le ha obligado a perderse numerosos e importantes compromisos como su doble cita en Bilbao.Después del año tan extraordinario que estaba echando y con la cantidad de festejos que tiene cerrados ahora en septiembre, esto, evidentemente, supone un frenazo en seco. Pero el toro es así, lo mismo te da la gloria que te mete en la cama o, directamente, te quita del medio", añade finalmente Campuzano.Roca Rey resultó cogido por el tercer toro de la corrida de este jueves en Palencia, de la ganadería del Charro de Llen, que le echó mano al iniciar una tanda al natural, lanzándolo por aires, pasándoselo de pitón a pitón y, una vez en el suelo,por todas las partes del cuerpo, quedando sin conocimiento sobre el albero.