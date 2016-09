Castilla y León, en alerta por riesgo de incendios ante el calor y el viento

En #CyL este episodio de altas temperaturas tendrá su pico máximo mañana martes con probables records d temperaturas pic.twitter.com/WROECJKMmG — AEMET_CastillayLeon (@AEMET_CyL) 5 de septiembre de 2016

La confluencia deque se espera en los dos próximos días en Castilla y León ha llevado este lunes al Ejecutivo autonómico a declarar unapor lo que ha pedido a los ciudadanos que extremen la precaución.En un comunicado, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha explicado que esta situación se produce por un periodo depara el mes de septiembre, tanto las máximas como las mínimas.Tras más de tres meses sin llover y con "el peligro de incendio se eleva, según los cálculos del Ejecutivo.La resolución de la Dirección General de Medio Natural por la que se ha declarado la alerta establece laentre las que figuran hacer barbacoas en el monte y una franja de 400 metros de terreno rústico, utilizar ahumadores en la actividad apícola y uso de maquinaria autorizada en cuyo funcionamiento genere fuego, como sopletes, soldadores o radiales.La maquinaria cuyo funcionamiento pueda ocasionalmente generar deflagración, chispas o descargas eléctricas, como desbrozadoras o maquinaria con cadenas, estará prohibida desde la una del mediodía y las diez de la noche y también se suspenden las autorizaciones en esa zona de lanzamiento de cohetes y artefactos que contengan fuego.El uso de motosierras sí está permitido, siempre que se cuente con medios de extinción en el lugar y que sus lugares de mantenimiento, si son en monte, se mantengan limpios de vegetación y con medios de extinción.

El calor sofocante comienza a remitir a partir del miércoles

El potente anticiclón instalado sobre la península Ibérica dejarápara esta época del año, al menos durante dos jornadas más, y no será hasta la noche del miércoles cuando los termómetros comiencen a bajar.Así lo ha asegurado, en declaraciones, a Efe Modesto Sánchez, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), quien ha recordado que en muchas regiones se han batido récords de temperaturas para un mes de septiembre.ha matizado, ya que este episodio de altas temperaturas no reúne las características necesarias para ser considerado como tal, aunque "es pronto para anticiparse y habrá que esperar al miércoles para asegurarlo".ha insistido el portavoz de la Aemet, quien ha hecho hincapié en que la ausencia de movimiento de la masa de aire provoca que las noches sean especialmente sofocantes, aunque no alcanzan la categoría de "tropicales".Seráconsiderable de los valores mínimos, mientras que las máximas descenderán a partir del jueves para dar paso a un fin de semana con temperaturas "muy suaves".No obstante,en algunas provincias andaluzas o "especialmente bajas" en el norte y oeste peninsular, ha matizado el portavoz, quien ha señalado que estos valores estarán "más en concordancia" con la época del año.Según la Aemet, el miércoles los termómetros seguirán registrando valores elevados en el interior peninsular, subirán en el Cantábrico y Navarra e iniciarán un descenso en el resto de la península, más acusado en el extremo oeste y área mediterránea, mientras que el jueves comenzará un marcado descenso térmico por el oeste peninsular que se extenderá al resto del territorio peninsular.