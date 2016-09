Tordesillas recurre ante el Tribunal Constitucional la prohibición de matar al Toro de la Vega

El Ayuntamiento de la villa de Tordesillas (Valladolid) ha presentadoaprobado el pasado mayo por la Junta de Castilla y León que prohíbe la muerte en público de animales en festejos populares y tradicionales.El alcalde, José Antonio González Poncela, ha informado este miércoles de que fue interpuesto la pasada semana y quepor entender que ese decreto-ley, aprobado en mayo por el Consejo de Gobierno y refrendado en junio por las Cortes regionales, atenta contra las competencias municipales de Tordesillas.La villa cuenta con su propio reglamento para la celebración del tradicional torneo del Toro de la Vega, uno de los actos centrales de las fiestas patronales de septiembre, donde se regula el alanceamiento y en su caso muerte del astado que cada año ha protagonizado este ritual documentado desde hace casi cinco siglos.La reciente normativa autonómicaen espectáculos populares y tradicionales, caso del Toro de la Vega.Aunque el texto legal no menciona de forma expresa el torneo de Tordesillas, las autoridades municipales, por lo que consideran que existe un conflicto de competencias que permite la interposición del recurso de inconstitucionalidad.Los servicios jurídicos municipales se han acogido para ello a la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, mediante la cual los municipios pueden presentar recursos ante el Tribunal Constitucional para impugnar leyes, decretos u otras normas de ámbito estatal o autonómico que menoscaben su autonomía local.El Ayuntamiento de Tordesillas, con el apoyo del Grupo Popular, aprobó en pleno el pasado 5 de julio la interposición de un recurso que llega después de su preceptivo paso por el Consejo Consultivo de Castilla y León que, a finales de ese mes, rechazó cualquier injerencia por parte de la administración autonómica.No obstante ese dictamen contrario a sus pretensiones, no vinculante, el Ayuntamiento ha decidido seguir adelante para defender por todos los medios jurídicos a su alcance la celebración del torneo del Toro de la Vega.Mientras tanto, el próximo martes (13 de septiembre), fecha prevista para la celebración de una nueva edición de ese festejo, no podrá realizarse a la usanza tradicional ni promocionarse como Toro de la Vega.En su lugar,-antigua denominación del Toro de la Vega-, que protagonizará un espectáculo exactamente igual que el ahora prohibido, sólo que sin acometer al astado con lanzas ni provocar su muerte en público para respetar la normativa.El astado seleccionado ha sidode la ganadería de Jaralta, de cinco años de edad, ancho de sienes, capa negra y bragada, y con unas espectaculares defensas, ligeramente corniveletas.Una hora antes de su suelta, a las diez de la mañana está prevista una manifestación de apoyo al torneo a la usanza tradicional, es decir con lanceros de a pie y a caballo.