Valdeón asegura no tener apego a su cargo en las Cortes regionales

La exvicepresidenta de Castilla y León Rosa Valdeón ha dicho este lunes quecomo el de procuradora en las Cortes regionales, y ha desvelado que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera,a que se aclarase todo.En declaraciones al programa "Herrera en Cope", Valdeón, que presentó el sábado su renuncia irrevocable como vicepresidenta, portavoz y consejera de Empleo de la Junta, tras triplicar la tarde anterior la tasa de alcoholemia y tener un incidente de tráfico, ha sostenido que debía", y "no quería dejar pasar el minuto uno" para hacerlo."A los políticos se les exige un trato muy superior a los ciudadanos yha observado Valdeón sobre lo sucedido, que ha asumido como un "error, una imprudencia", aunque ha sostenido que seguramente se saldará como una falta administrativa y una sanción.La hasta ahora vicepresidenta de la Junta, cuyo cese, a petición propia, recoge este lunes el boletín oficial de la Comunidad, el Bocyl, ha afirmado que "y ha expresado su sorpresa porque todavía no conoce el atestado a pesar de que si lo tiene "algún medio local que le tiene además especial afecto".También se ha referido alal que al parecer rozó en un adelantamiento, y que "no se corresponde con el del camión. Una cosa increíble".Ha desvelado que el presidente de la Junta y del PP de Castilla y Leóny ha insistido, en que todavía no conoce el atestado.Valdéon ha achacado la tasa de alcoholemia a que principalmente "tenía el estómago vacío",se había levantado a las cinco de la mañana para llevar a sus hijos de viaje y además había tomado un ansiolítico, aunque bastantes horas antes de ponerse al volante.A preguntas de Carlos Herrera sobre las voces de su partido que le piden que deje el cargo también en las Cortes regionales, donde es procuradora por Zamora, ha afirmado quepero será Herrera, quien la puso en las listas, como presidente del PP regional, quien se lo tendrá que decir, y "él no lo quiere".Ha recordado quey lo que ha sucedido "es lo que es", "un error y una imprudencia" que se saldará con una retirada de puntos y una multa.Preguntada sobre si como médico que es de formaciónha explicado que la medicación era un tratamiento habitual, lo había tomado horas antes, y tiene una vida media de siete u ocho horas.Cuando la retuvo la Guardia Civil tras dar positivo le pareció "tan irreal" el dato de alcohol que les comentó lo de la medicación aunque a su juicio lo más probable es que fuera porque tenía el estómago vacío.