Herrera: "Me niego a que masacren a Valdeón"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP), ha hecho este martes unade su exvicepresidenta, Rosa Valdeón, que dimitió tras triplicar la tasa de alcoholemia , y ha aseverado que se niega que "la masacren" porque "no es justo"."De este incidente,, sino personal", ha sentenciado Herrera en la rueda de prensa posterior al acto de toma de posesión de los nuevos cargos del Gobierno de Castilla y León, tras la remodelación anunciada ayer para cubrir los cargos que tenía Valdeón: la Vicepresidencia, la Portavocía y la Consejería de Empleo.Con una emocionada Valdeón presente en el acto, Herrera se ha remitido a las palabras su exvicepresidenta alal conducir en unas condiciones inadecuadas, aunque ha distinguido entre superar la tasa de alcohol permitida y estar ebrio al volante."Hay que diferenciar lo que es sobrepasar la tasa de alcoholemia yha clamado Herrera, quien ha anunciado se va a "empeñar" para que desde ahora en Castilla y León la "la dignidad en la política se identifique con el apellido Valdeón".En opinión de Herrera,y como funcionaria estará trabajando "muy cerquita" del Ejecutivo autonómico, aunque a "algunos les va a molestar", si bien no ha descartado que en el futuro pueda ostentar de nuevo responsabilidades políticas: "dependerá de lo que a ella le apetezca".En la misma línea, preguntado en clave sucesoria por las posibilidades que tenía o tiene Rosa Valdeón para relevarle en el PP de Castilla y León, Herrera ha reconocido quey ha añadido que "si alguien no la expedienta", seguirá siendo "un valor del PP, la tendrán ahí".Herrera ha pedido tiempo y confianza para Rosa Valdeón, que no debe ser "atropellada" tras haber pensado en el bien de la Junta de Castilla y León y del PP al abandonar sus cargos al quedar en "absoluta indefensión": "Yo voy a pensar en Rosa Valdeón", ha avisado.