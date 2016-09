'Stop Accidentes' pide no confundir "un simple error" con un "acto criminal" en el caso Valdeón

La asociación Stop Accidentes ha pedido este viernes "quede todos los partidos políticos", a través de un comunicado que titula "Tenemos que hacer algo", y que responde al caso de la exvicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón.Valdeón dimitió el pasado sábado de este cargo, y del de portavoz y consejera de Empleo de la Junta, tras ser detenida por triplicar al volante la tasa de alcohol y tener un incidente con un camión."Parece mentira que una persona como Rosa Valdeón, que llegó a ser nombrada en 2001 directora de Salud Pública y siendo además médico pretenda hacernos creer que el hecho deha señalado Stop Accidentes.Esta asociación ha recordado que "la conducción temeraria, negligente e irresponsable constituye"Siendo médico debería saber que el consumo depero no elevar la tasa de alcoholemia como pretende hacernos creer en sus declaraciones", ha lamentado.Stop Accidentes ha añadido que "una médico, debiendo ser absolutamente conocedora de que la mezcla de ansiolíticos y alcohol supone una gravísima irresponsabilidad al volante, también debe saber que este asunto no puede ser tratado como la simpleza de un error humano sino como"Por desgracia hay una larga lista de políticos que también fueron en su día detenidos por sobrepasar la tasa de alcoholemia permitida", han recordado desde Stop Accidentes."¿Será por ello que no conseguimos un pacto de Estado en materia de seguridad vial", se ha preguntado.