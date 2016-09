Tudanca acusa a Herrera de dedicar más tiempo a la crisis de la Junta que a la región

El portavoz del PSOE en las Cortes regionales, Luis Tudanca, ha criticado este domingo que el presidente de las Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, esté dedicando más tiempo aen lugar de en resolver "los problemas de la Comunidad".Tudanca, que ha asistido a la comida de hermandad de las fiestas del Cristo en Ólvega, ha declarado que el Gobierno autonómico, que ha demostrado a su juicio, está ahora en una grave crisis, "que les hace dedicar más tiempo a resolverlas, en lugar de resolver los problemas de reindustrialización o poner en marchao poner en marcha iniciativas en materia de empleo local".Además ha asegurado que la gente desearía que los pueblos de Castilla y León estuvieran tan llenos como en verano porque hubiera oportunidades de empleo.Tudanca, a preguntas de los periodistas, ha declarado quede Castilla y León, Juan Vicente Herrera, tras la dimisión de la que se presumía como su sucesora, Rosa Valdeón."Lo que me importa es que la señora Valdeón está poniendo en duda una trayectoria que todos reconocían como ejemplar", ha reclamado.Tudanca ha argumentado que si Valdeón consideraba que por ética debía dejar sus cargos en la Junta, "por respeto a los ciudadanos que la han elegido en las Cortes,tras cometer una conducta impropia".En su opinión, Valdeón ha cometido"A mi me gustaría que el martes que hay pleno en las Cortes, la señora Valdeón ya no estuviera sentada", ha pedido.No obstante, Tudanca ha mostrado suEn cuanto al posible acercamiento del PSOE a Podemos y Ciudadanos para conformar un Gobierno central, Tudanca ha reiterado quepor ser "los responsables de la corrupción, de la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones y de los recortes sociales".Tudanca ha responsabilizado al PP de la falta de Gobierno pory seguir "haciendo cosas que sonrojan a los ciudadanos españoles".En este sentido, ha asegurado que si no hay otras posibilidades de gobierno es por los "vetos cruzados" de otros partidos que querían regenerar la política -en alusión a Ciudadanos y Podemos- y "que son incapaces de sentarse a hablar".