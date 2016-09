Herrera: "Si de mi depende, Valdeón seguirá aportando al Grupo Popular"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha defendido este martes elpor razones de proporcionalidad entre el "grave error" que cometió al triplicar la tasa de alcoholemia y su renuncia a cargos públicos.Herrera ha contestado así a una pregunta formulada ante el Pleno de las Cortes de Castilla y León por el portavoz socialista, Luis Tudanca, quien ha afirmado que mientras Valdeón esté "sentada en este ParlamentoEl presidente ha rechazado las críticas y demandas del portavoz socialista, a quien ha tildado de, cuando cosechó "el peor resultado de la historia del PSOE", por lo que le ha augurado a Valdeón un mejor futuro político: "veremos dónde está usted el próximo 26 de septiembre", le ha espetado.ha avisado Herrera, quien no obstante ha dejado en manos de la propia exvicepresidenta lo que le vaya a deparar el futuro en las Cortes de Castilla y León.Tudanca ha opinado que el propio PP está obligando a Valdeón ay le ha pedido a Herreraque "deje que se retire de forma digna" y sin plantear una renuncia al aforamiento que no es posible si se mantiene como procuradora.El secretario autonómico del PSOE ha insistido en quela exvicepresidenta "dimitiría de todos sus cargos", por lo que le extraña que el argumento utilizado para renunciar a la Vicepresidencia, a la Consejería de Empleo y a la Portavocía de la Junta no sirva también para dejar el escaño.Tudanca ha anunciado que el PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que el Ministerio del Interior investigue si alguien ha utilizado las instituciones públicas paraigual que las conocidas contra "adversarios políticos".Con estas palabras, el socialista se ha referido a la demanda de una investigación planteada por el propio Herrera, a quien ha pedido que "si tiene pruebas" sobre la utilización de las instituciones paraEn su dúplica, Herrera ha rechazado que Tudanca pueda hablar decuando él es "un zombi desde mayo de 2015" al deparar al PSOE "los peores resultados de su historia en esta Comunidad".Herrera ha pedido a los socialistas que prediquen con el ejemplo y, sin citarle expresamente, ha recordado que en 2013 el entonces alcalde de Tudela de Duero (Valladolid), Óscar Soto (PSOE), protagonizó un hecho similar al de Valdeón, pero con heridos, y se mantuvo en su cargo, para después ser propuesto para otro por parte del PSOE.El presidente se ha preguntadon, incluso hasta apelar a su título de Medicina o su condición de funcionaria, y ha añadido que tres palabras resumen la actuación de la exvicepresidenta tras triplicar la tasa de alcoholemia permitida al volante.ha remachado Herrera, para quien Valdeón asumió su "culpa" por la "grave equivocación" y presentó su renuncia irrevocable, en 16 horas, por lo que le parece una "desmesura" que se le demande también abandonar su escaño, sobre el que actuará "como quiera y cuando quiera" la procuradora del PP por Zamora.Para el presidente, Valdeón tendrá "más futuro" político que Tudanca, quien "no ha sabido asumir lo que está deparando al socialismo de Castilla y León", tras lo que ha puesto en duda la situación en la que puede quedar el dirigente socialista tras las elecciones vascas y gallegas del próximo domingo.