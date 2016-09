'Cuéntame cómo pasó' celebra su 15º aniversario

La familia Alcántara, encabezada por Merche (Ana Duato) y Antonio (Imanol Arias), volverá a estar al completo en laya queen los próximos meses a las grabaciones de la serie, que este martes, 13 de septiembre, cumpleen La 1 de TVE.Según ha informado la Corporación de RTVE, el personaje de Toni estará presente en la mayor parte de los capítulos, aunque no en los primeros. Así, ha explicado que, en su papel de periodista, regresará de su exilio en Londres -a causa de sus investigaciones sobre el terrorismo- para contar la actualidad política y social de la España de 1985."Toni seguirá en la primera línea de la noticia, pero su estancia en Inglaterra no habrá sido en vano:, ha asegurado el equipo de guionistas de la ficción española, coordinado por Ignacio del Moral y Joaquín Oristrell.De este modo, el anuncio del regreso de Pablo Rivero coincide con elLos Alcántara iniciaron su andadura en la pequeña pantalla con el capítulo 'El retorno del fugitivo', donde la voz en 'off' del actor Carlos Hipólito encarnaba la memoria de un niño que recordaba la llegada a su casa del primer televisor, en vísperas del triunfo de Massiel en Eurovisión: "En 1968 yo tenía ocho años. Ahora dicen que 1968 fue un año revolucionario y lo fue, por lo menos para mí...".El primer capitulo de la serie lo firmaron Eduardo Ladrón de Guevara y Patrick Buckley y se grabó tras pasar por 22 borradores, según ha indicado el ente público, al tiempo que ha agregado que, desde entonces, la serie se ha mantenido quince años en emisión, con más de 300 capítulos.