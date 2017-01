Carlos Adán consigue 'por fin' el bote de 'Pasapalabra' gracias a Zanón

"Con la Z. Apellido del autor de la obra 'Yo fui Johnny Thunders'" ha sido la pregunta con la que el ingeniero de Telecomunicaciones Carlos Adán ha conseguido esta noche el bote de "Pasalabra", dotado con 318.000 euros, una proeza que lleva persiguiendo desde 2011, cuando concursó por primera vez.



"Cuando oí la pregunta pasé para pensar y hacer memoria un poco y se me ocurrió inmediatamente que podría ser Carlos Zanón, pero no estaba seguro", ha explicado Adán, que ha conseguido completar el rosco entero después de "haber concursado en diversas tandas" en el programa. Explica que "la novela no la ha leído aunque sí la había visto en su día, pero al final se duda de todo".

Adán participó en 2011

El madrileño debutó en "Pasapalabra" en 2011, cuandoconsecutivos yque había acumulado espacio tras espacio.y, menos de diez días después, ha conseguido llevarse el bote, del que se ha quedado muy cerca en varias ocasiones. Una de aquellas veces, con más de 1.200.000 euros en juego,"La palabra que quedaba era con la H, Humbert, el seudónimo del narrador de la novela 'Lolita', de Vladimir Nabokov, una novela súper conocida. No la supe, cuando en realidad no es difícil, pero claro, esa palabra valía 1.200.000 euros", bromea.

Secreto de 'Pasapalabra'

Dice que. "Aprendes un poco la dinámica, ves qué preguntas hacen o aprendes los errores típicos de confundir un gerundio con un participio", revela Adán.La "guinda" para ganar el concurso, dice, es ": aparte de tener cultura general, mejorarla. Si ves una película, fijarte en el director, buscar a quién le han dado un Premio Nobel o un Premio Cervantes, quién ha ganado los últimos eventos deportivos... un poco la actualidad".

¿En qué gastará el premio?

Adán reconoce que esta cuantía "da para muchas cosas, y algunas de ellas van a ser. Sin prisas, porque está lejos el verano, pero cuando llegue iré pensando sitios. Supongo que Estados Unidos , que no he estado nunca, y alguno más".También lo dedicará a "para la familia" y para tener un "colchón, por si vienen mal dadas en estos tiempos que corren".