Juan Echanove "muere" en 'Cuéntame' con 3,3 millones de audiencia

El capítulo, "El rayo verde", ha "terminado" con el personaje en un giro dramático que supone la desaparición definitiva de la serie de Echanove, quien estuvo en ella durante más de doscientos capítulos.

"Gracias a todos los seguidores de la serie, y gracias en especial a todo los que me seguís más de cerca. No me voy por voluntad propia, pero me voy lleno de agradecimiento y de fuerza para seguir componiendo personajes como Miguel Alcántara o Quevedo", anunciaba el actor el pasado mes de marzo en su cuenta de Instagram.

La productora, Ganga, explicaba entonces que el criterio tanto de autores como de los creadores de la serie era que su papel estaba "en el final de su recorrido" y que la decisión se tomaba "mirando hacia el futuro de 'Cuéntame'".

También recalcaban su "total reconocimiento" hacia Echanove "por su gran profesionalidad, talento, y trabajo. Será siempre parte de la serie, esa es la grandeza del trabajo creativo", añadían.

Sin embargo, el actor lamentaba que no le hubieran dicho "ni adiós". En otras declaraciones, decía: "Me duele España".

Este jueves la serie, que congregó a 3.333.000 espectadores, según los datos de RTVE, tuvo el 19,3% del share en prime time y sumó 276.000 espectadores y 1,8 puntos en cuota de pantalla al episodio anterior

Logró, además, el minuto más visto de la cadena a las 23.58 horas con 3.598.000 (24,1%), según las cifras de RTVE que cita "datos oficiales de Kantar Media".

Las personas que vieron en algún momento de la emisión el programa fueron 4.975.000 personas en el que Antonio y Miguel Alcántara se lanzaban al rescate de la pequeña Diana.

La ficción, que fue el único espacio que superó este jueves los tres millones de audiencia, sumó 276.000 espectadores y 1,8 puntos respecto al capítulo de la semana anterior.