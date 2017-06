El invierno llegará en julio con 'Juego de Tronos'

La serie más premiada de la historia de la televisión (38 Emmys) enfilará el principio del fin (es la penúltima temporada) con la anunciada gran guerra, el temido choque entre Daenerys Targaryen y su ejército frente a los poderosos Lannister.

Serán solo siete episodios, pero prometen más espectacularidad que nunca y podrán verse tanto en HBO como en Movistar+.

HBO estrenará otras dos series en julio. Por un lado, 'Room 104', de los hermanos Duplass, los creadores de 'Togetherness'. Se trata de una comedia ambientada íntegramente en una habitación de un motel americano por la que desfilan unos personajes diferentes en cada episodio.

La otra es 'Snowfall' y tiene protagonista español: Sergio Peris Mencheta. Creada por John Singleton, la serie se desarrolla en el contexto de la oleada de 'crack' que invadió Los Ángeles en la década de los 80.

Un poco antes, a finales de junio, llegará 'El jardín de bronce', una ficción de producción propia de HBO Latinoamérica protagonizada por Joaquín Furriel, Julieta Zylberberg y Norma Aleandro y que sigue la desesperada lucha del arquitecto Fabián Danubio por recuperar a su hija desaparecida.

También en junio será el momento de la segunda temporada de 'Preacher', una oscura y ácida comedia dramática con tintes sobrenaturales sobre un predicador de Texas, Jesse Custer (Dominic Cooper), que tiene el poder de hacer obedecer a cualquier persona sólo con decir una palabra.

El taquillero Dwayne Johnson regresará en la tercera temporada de 'Ballers', una serie centrada en un atleta retirado, competitivo y religioso, mientras que Issa Rae lo hace en la segunda de 'Insecure', que gira en torno a dos amigas afroamericanas de unos treinta años que viven en Los Ángeles.

Para el final del verano, sin fecha confirmada aún, se espera 'The Deuce', lo nuevo de David Simon ('The Wire'), una ficción sobre la industria del porno y la prostitución en la década de los 70 que contará con James Franco y Maggie Gyllenhaal.

Netflix lo tiene difícil frente a 'Juego de Tronos' pero también se guarda alguna baza importante para este verano, como 'Glow', la nueva comedia de los creadores de 'Orange is the new black'.

Inspirada en una serie de los 80, 'Glow' cuenta la historia de una actriz en paro (Alison Brie) que trata de abrirse camino en Los Ángeles en 1980 y encuentra su última oportunidad de ser una estrella en la lucha libre femenina. Se estrena el 23 de junio.

Unos días después, el 30, llegará 'Gipsy', un thriller psicológico de diez episodios en torno a la vida de Jean Halloway, una terapeuta que desarrolla relaciones íntimas e ilícitas con personas cercanas a sus pacientes.

Otra apuesta veraniega de Netflix es la nueva entrega del sello Marvel, 'The Defenders', que a partir del 18 de agosto juntará a cuatro héroes con la meta común de salvar la ciudad de Nueva York. Son Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) y Danny Rand/Iron Fist (Finn Jones).

En julio se estrenarán 'Ozark', un drama de corrupción protagonizado por Jason Bateman, que también dirigirá varios episodios; y 'Castlevania', una serie de animación basada en una popular saga de videojuegos.

Probablemente en septiembre, pero sin fecha confirmada aún, Netflix programará la tercera temporada de 'Narcos', la serie sobre la vida de Pablo Escobar que contará con el español Javier Cámara en el papel de un narcotraficante que quiere hacerse con el poder tras la caída del líder del cártel de Medellín.

En cuanto a Amazon, por el momento solo ha anunciado el estreno, el 28 de julio, de 'The Last Tycoon', basada en una novela de Scott Fitzgerald, sobre la vida del magnate Monroe Stahr, y protagonizada por Matt Bohmer y Lily Collins.