Numancia y Alcorcón buscan en Soria estrenar su casillero de victorias

El Numancia, en descenso tras sumar un punto en las dos primeras jornadas, recibe al colista Alcorcón, que tampoco sabe lo que es ganar en el campeonato, en un duelo vital para ambos equipos, que intentarán estrenar su casillero de victorias y ganar confianza después de un mal inicio liguero.El Numancia, que perdió en su debut en Los Pajaritos frente al Levante y empató sin goles en su desplazamiento a Getafe, aspira a sumar su primera victoria, para lo que será fundamental que al buen equilibrio defensivo demostrado en el arranque liguero sume una mayor eficacia en ataque, puesto que aún no ha celebrado ningún gol.Para el partido de esta jornada, el Numancia introducirá un par de novedades en su alineación, según ha confirmado el entrenador Jagoba Arrasate.El guardameta vasco Aitor Fernández debutará en partido oficial ante la ausencia de Munir, convocado por la selección de Marruecos. Además regresará al once el lateral Unai Medina, tras cumplir su partido de sanción.En ataque, el entrenador rojillo apostará de salida por el delantero hispano-paraguayo Javier Acuña y tendrá en la recámara a Manu del Moral, recuperado ya de una lesión.Enfrente estará el Alcorcón, que llega al partido, pese a ser todavía la tercera jornada, en un momento de dudas debido a un arranque liguero en el que ha demostrado poco fútbol y los resultados no han acompañado.La profunda remodelación que ha sufrido la plantilla, con doce incorporaciones y un nuevo cuerpo técnico, con Cosmin Contra al mando, pueden servir de justificación para este mal arranque del equipo, que aún no ha marcado ningún gol y ha recibido dos.En cuanto al once titular las intenciones del entrenador rumano son una incógnita porque en los entrenamientos no ha dado pistas y, a tenor de lo visto en las dos primeras jornadas y en el reciente Trofeo Puchero, podría haber cambios. Lo que sí parece claro es que la línea defensiva será la misma que ante el Levante, que el capitán Oscar Plano seguirá actuando por el extremo derecho y que David Rodríguez será la máxima referencia ofensiva.Hasta el momento, en sus seis visitas al estadio municipal soriano, el Alcorcón ha sumado puntos en cinco de ellas. Sólo en el primer enfrentamiento, en 2010, el Numancia ganó por 2-1 al equipo madrileño, entonces dirigido por Juan Antonio Anquela.: Aitor Fernández; Unai Medina, Regalón, Callens, Luis Valcarce; Ruiz de Galarreta, Iñigo Pérez; Marc Mateu, Julio Álvarez, Pablo Valcarce; Acuña.: Dmitrovic; Nelson, Iván González, David Navarro, Bellvís; Oscar Plano, Manuel, Aguza, Alejo; Martín Luque; y David Rodríguez.: Arias López (Comité cántabro).: 16:00 horas.: Los Pajaritos.