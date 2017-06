Cacho: "Le dije a mi entrenador que iba a ganar el oro"

"Estaba calentando con el entrenador (Enrique Pascual) y me acompañó hasta donde podía ir, a la zona de llamadas". Le dije: 'Enrique, sube en la grada y disfruta, que ahora me toca a mí y vas a ser el primer entrenador en tener un campeón olímpico'. "Así de fácil, le dije a mi entrenador que iba a ganar el oro", explicó.

Cacho recordó, durante la presentación del libro elaborado por la Agencia EFE "Barcelona'92: 25 años del gran cambio español", varias anécdotas que marcaron su participación en aquellos Juegos Olímpicos que cambiaron la ciudad española

"La cámara de llamadas es un punto importante. Los rivales quieren lo mismo que tú, que se pongan nerviosos. Tienes que jugar con ello a la hora de enseñar dorsales y zapatillas a jueces. Hay que hacerlo sin titubear, mirarles fijamente. Yo intenté que se pusieran nerviosos y debió funcionar", comentó.

Cacho reconoció que la presión mediática previa a los Juegos Olímpicos le afectó mucho porque no le estaban saliendo "bien las cosas" deportivamente y la prensa publicó que no sabía si estaba en buen estado o no.

"Un mes antes en Soria nos aislamos del mundo para entrenar. Al principio me afectó y cuando corrí en Logroño prácticamente sólo, allí cogí seguridad con una buena marca poco antes de los Juegos"

"Después, en las eliminatorias de los Juegos, le dije a Enrique (su entrenador) que siempre pensaba en la final porque las primeras rondas las daba por pasadas de antemano.

"Nunca me preocupé en la serie que estaba ni de los rivales. Pensaba en que se preocuparan ellos. No estuve en la ceremonia inaugural. Llegué cuatro días antes de la primera eliminatoria. Me dejaron la mejor habitación, la del aire acondicionado, con el ruido te quedabas dormido y no pasaba nada. Me dejaron la mejor porque gané el oro", bromeó.

Por último, contó una anécdota con el Rey Juan Carlos, que quiso saludarle cuando ganó la medalla de oro en los 1.500 metros.

"Recuerdo perfectamente que estábamos en la sala de ceremonias y me dijeron que el Rey quería saludarme. Estaba a punto de ir a por la medallas. Subiendo por la grada, iba pensando en qué tenía que hacer, si una genuflexión o qué. Me dio la enhorabuena y un abrazo y se acabó la presión", concluyó.