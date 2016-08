A Estela Navascués le queda cuerda para intentar resarcirse en los Juegos de Tokyo 2020

De vuelta a Soria tras la experiencia de los Juegos de Río, Estela Navascués inicia unas vacaciones para descansar después de un año "duro" y regresar con nuevos impulsos para afrontar objetivos renovados.y "merece la pena luchar durante cuatro años" para participar en la manifestación más grande del deporte mundial. "Estoy muy contenta con la experiencia, que es única. Todo es positivo. Destaco por encima de todo, además de la competición,de la talla de Nadal, Gasol o Belmonte. Estar y hablar con ellos no te lo puedes imaginar. La cercanía y la paciencia que han demostrado ha sido increíble", relata la maratoniana, que destacó el"se hizo fotos con todo el mundo y demostró una gran paciencia", y de Gasol, "lo dicharachero" que se mostró a la hora de hacerse fotografías. "Siempre nos animaban cuando cruzábamos unas palabras y sabían que íbamos a competir", subraya Estela.en unos Juegos. La maratón se desarrolló con unas condiciones de calor y humedad que desarboló a un importante número de corredoras, hasta 60 se retiraron por el mismo motivo que la pupila de Abel Antón, un golpe de calor. "Se me quedó mal sabor de boca al retirarme en el kilómetro 23. Sabíamos de las condiciones y el golpe de calor me obligó a abandonar. Al ser una carrera por eliminación todo podía ocurrir y no pensé que me pudiera suceder a mí, pero me ocurrió y a 60 rivales más", asume.La carrera se solventó con lapor primera vez en la historia olímpica. Para Navascués no es una sorpresa. "Da igual que fuera keniana o etíope, no es mi grupo. Mi intención era salir a mi ritmo, como había planificado con Abel Antón, y estaba preparada para conseguir esas marcas. Pero la maratón es complicada. Tienes que estar bien el día D y la hora H. Luchas contra una misma. Sufrí muchísimo y era terminar la maratón mal o retirarme. De haber marcado mis tiempos podía haber finalizado entre las 35 o 40 primeras, como Azucena Díaz que terminó en esos registros", comentaba.La experiencia de Río ha resultado totalmente reconfortante por lo que Estela no descarta nada para el futuro. "No me lo planteaba antes de ir a Río.Físicamente me encuentro bien y tengo ganas e ilusión para luchar por Tokyo. Me queda mucha cuerda y me gustaría resarcirme. Es un periodo largo, pero habrá que marcarse objetivos dentro de la maratón", comenta la atleta que no descarta ninguna posibilidad, ni la de repetir en los próximos Juegos en 2020.sobre todo en el transporte. "Sabíamos que algunos aspectos estaban regular y por ahí no nos ha sorprendido. La organización no ha sido de lo más destacado, pero la Villa Olímpica estaba mejor de lo que se había comentado en un principio y en el tema del Zika no hemos encontrado ningún problema. En el transporte, mucha paciencia", argumenta la atleta, que es el único pero que pone a estos Juegos.

Siete oros

La cosecha de 17 medallas deja satisfecha a la atleta navarra. "La medalla de Ruth Beitia tiene mucho valor para nuestro deporte. Todas son muy positivas. Conseguir siete oros sitúa a esta edición como un gran año olímpico. Nos hemos acostumbrado y este número de medallas se encuentra en la media habitual.analiza Estela, que ya piensa en descansar, desconectar y recibir el calor del verano, "no como el de la competición". Después de estas vacaciones, "toca ponerse otra vez a plantearse objetivos en la maratón y marcarse metas para el futuro", asegura. La resaca de unos Juegos recién finalizados siempre lleva a mirar a los próximos, Tokyo en el horizonte.