2017, el paréntesis deportivo de Navascués

Estela Navascués está inmersa en un periodo pensativo, reflexivo. Sigue entrenando cerca de la orilla del río Duero, aunque no se pone ni metas ni objetivos, a nivel deportivo. Necesita descansar. Parar. Arrastra cansancio psicológico tras lograr su sueño: estar en unas Olimpiadas. "Cuando la cabeza te dice que no y no hay manera de coger esa motivación para seguir corriendo, el cuerpo se bloquea", explica la maratoniana. Navascués dispara hacia un año sabático, a nivel de competiciones oficiales. Eso sí, volverá cuando esté "capacitada".



Lo acontecido en Río de Janeiro, su primera participación en unos Juegos Olímpicos, no fue un fracaso, sino todo lo contrario.. "No fueron duros momentos. Disfruté muchísimo. Estar en unos Juegos Olímpicos es lo más a lo que puede aspirar un deportista. Yo lo conseguí. Mereció la pena luchar durante cuatro años por estar en unas olimpiadas. La climatología no fue la que previmos, en Soria no hace ese calor. Eso nos perjudicó a muchos atletas. Nos retiramos 60", apunta Estela Navascués. Sobre el golpe de calor, destaca que "fue duro porque no esperas que te pase a ti.La maratoniana ya había cumplido su sueño. La cúspide de su carrera deportiva. "Ya este año no hay gran cosa. He sido olímpica, los JJOO están ahí. Uno es olímpico cuando se sube al avión y llega al destino. Ahora hay que seguir, el atletismo es así", apunta la tudelana. No pasó mucho tiempo desde lo de Río hasta que Navascués volvió a calzarse las deportivas."Como siempre suelo hacer con las maratones, a la semana siguiente intento ponerme a rodar un día sí y otro no. De piernas estaba bien, pero yo me notaba bastante contracturada tras el golpe de calor, de la deshidratación, que es lo que me hizo parar.", subraya Navascués sobre su particular ‘jet lag’ deportivo.. "Quiero tomarme un año de descanso, medianamente, después de los Juegos Olímpicos", alega la tudelana. "Lo que me hacía falta era descansar mentalmente. Estaba muy saturada: 2016 fue muy duro, física y psicológicamente. Hice tres maratones.Tras Río, acabé un poco harta de correr", apunta. El año sabático, a nivel deportivo, es una opción real. "Este año quiero seguir entrenando sin poner objetivos en mi cabeza. Haré cosas muy puntuales.y volveré cuando tenga la cabeza capacitada para ponerme de nuevo un dorsal", narra Navascués.. En el Cross de Atapuerca, disputado el 13 de noviembre, no mostró su mejor nivel. "No estaba entrenando como para estar arriba con las atletas nacionales e internacionales. Esperaba un poco más de mí. En esto no hay vuelta: o entrenas o es imposible estar delante. Decidí retirarme, no podía permitirme no estar en cabeza", destaca Navascués. Seguía mermada y por consiguiente, no pudo disputar el Cross de Soria, inminente cita tras la prueba burgalesa.. Es muy de nuestro estilo al entrenar siempre en Valonsadero. Vi que no estaba bien. Soy muy orgullosa y si creo que no voy estar adelante, prefiero no competir", detalla.Fichó por el Beste Iruña, sin embargo, Estela Navascués no se mueve de Soria. Aquí es "feliz": "Los deportistas podemos estar en cualquier club.. La tudelana se queda, lo tiene claro.

Londres 2017, en el aire

En 2017 se disputarán los Mundiales de atletismo en Londres. Todo apunta a que Navascuéas no acudirá al evento deportivo: "Tengo mínima para disputarlos. Lo único que debería hacer es una buena maratón en primavera. Pero este año quiero estar tranquila, no quiero competir.

No pudo correr la Sansilvestre

Se quedó sin competir en Nochevieja."No entra dentro del calendario nacional y desde la Federación me dijeron que no podía correrla. Al final hay que hacerles caso. Es una pena porque me apetecía correrla", concluye.