Las pruebas combinadas siguen dando alegrías a la provincia. Mario Arancón, Carmen Romero y Borxa Ramo representarán al CAEP, a Soria y a España en el próximo encuentro internacional que se celebrará en Praga (República Checa) el próximo 28 y 29 de enero. Los tres atletas con licencia soriana han sido seleccionados por Ramón Cid, director técnico de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), entre los 14 hombres y mujeres que competirán con el combinado nacional contra checos, franceses, ingleses y polacos en la cita continental. Una convocatoria que premia el gran estado de forma de los combineros del CAEP y la perseverancia de su entrenador, Enrique Márquez, precursor de esta disciplina en el centro de tecnificación soriano, que no oculta su "orgullo" por contribuir a este logro deportivo para la provincia. "Hoy podemos decir que Soria es un referente de las pruebas combinadas”, afirma el preparador, firme defensor de esta disciplina para "crear atletas de futuro".



Los casos de Arancón, Romero y Ramo simbolizan tres trayectorias muy distintas que han encontrado en las combinadas y en el CAEP un método que les ha llevado a la élite del atletismo nacional e internacional. El pequeño de la saga Arancón,en palabras de su entrenador. Seleccionado como el segundo atleta nacional, el soriano, en su primer año en categoría absoluta, viajará a Praga con la intención de "disfrutar de la experiencia" y, de paso, superar su mejor registro, que lo logró precisamente el pasado año en Reims (Francia), en su debut con España, donde dio la campanada superando la barrera de los 5.500 puntos. El decatleta del Atletismo Numantino, una de los grandes ‘creaciones’ de Márquez, dice "no tener prisa" en su primer año como Senior, pero es ambicioso de cara a la presente campaña. "Estoy en buen momento de forma. Cada año voy mejorando y esta temporada-cita continental que disputan en mayo los cuatro mejores del ranking nacional- pese a que al aire libre se me da un poco peor", reconoce Arancón, que también persigue entre sus objetivos superar los 5.650 puntos para lograr una beca deportiva., en su cuarta internacionalidad. La combinera cordobesa, tras más de siete años entrenando en el módulo soriano, recibe la llamada del seleccionador como una "motivación añadida" . "Hasta ahora las sensaciones de los entrenamientos respecto a las competiciones no han sido las mejores, peroincluso mejorar mi marca personal (4.012 puntos)", destaca la atleta del Simply-Scorpio 71, que esta campaña opta a las medallas en los campeonatos nacionales y no descarta la opción del Europeo, "si las cosas salen bien y me acerco a los 4.200 o 4.300 puntos".El último de los representantes ‘sorianos’ esatleta turolense que, en su tercera temporada en Soria, tras superar dos graves lesiones,"La primera internacionalidad siempre es especial y para mí supone un gran empujón", aseguró.