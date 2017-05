"No podía fallar al equipo, tenía que dar el relevo"

Rodríguez, ‘Cabesa’ para sus amigos, era el encargado de realizar la primera posta, tenía quecompletar una vuelta y entregar el testigo a Daniel Arancón, misión sencilla para un atleta de su nivel que se colocó en segunda posición tras el pistoletazo de salida alentado por una grada teñido del rojo de su equipo. Pero todo se torció cuando a falta de unos 150 metros el andaluz sintió un pinchazo en los isquiotibiales de su pierna derecha y, un par de zancadas después, un segundo ‘picotazo’ que le obligó a frenar en seco acabando con las opciones de disputar la prueba del combinado soriano. Lo que pasó después, fue lo realmente importante, una lección de sacrificio.

"Recuerdo que después del segundo pinchazo estuve dos o tres segundos sin saber qué hacer. Me aparté para no molestar a los otros corredores y decidí empezar a andar por la calle 3", explicó a HERALDO el atleta. El público soriano se quedó desconcertado, cesando los vítores durante unos breves instantes, hasta que los allí presentes se dieron cuenta de lo que iba a ocurrir a continuación: Rodríguez tenía intención de terminar su posta y ceder el testigo a su compañero. Volvió a escucharse el bombo -instrumento musical que ha acompañado al Numantino en todos los grandes eventos de su corta historia- y los aplausos se tornaron más intensos, más emocionantes. "Tenía que entregar el testigo, no podía fallar al equipo. Me dobló el segundo relevo, pero yo decidí seguir, medio llorando porque se me aparecieron los fantasmas de las lesiones del año pasado", admitió Rodríguez, que confía en que su lesión no sea grave y pueda competir en la tercera jornada de Liga, el próximo 10 de junio.

Por estas cosas siento orgullo de pertenecer al @atletismonumantino #team #athletics #athlete #trackandfield #tracknation #sprint #velaproject Una publicación compartida de Javier Rodríguez Martínez (@cabesa.91) el 21 de May de 2017 a la(s) 1:22 PDT

Paso a paso el sevillano se acercó a la línea de meta, destrozado, pero no se rindió hasta entregarle el testigo a su compañero y amigo Daniel Arancón que lo cedió a Carlos Jiménez y éste a David José Pineda, que horas antes había pulverizado el récord de España júnior de 400 vallas, para sumar "dos puntos importantes" para la permanencia del equipo soriano en la máxima categoría del atletismo nacional. "Si fuese otro club no me habría planteado terminar, pero el Numantino es distinto; somos una gran familia".