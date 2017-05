Marta Pérez: "Correr en 4.07 ya es otra cosa"

El Campeonato Mundial de Atletismo de Londres 2017 ya espera a Marta Pérez . La soriana se convirtió el pasado sábado en la primera atleta española en lograr la mínima mundialista tras rebajar en tres segundos su mejor marca personal y parar el ‘crono’ en 4:07.35 en los 1.500 metros del Meeting de Oordegem (Bélgica). Tiempo que sorprendió a la propia Pérez que encaraba la cita internacional "en buen estado de forma" y con el objetivo de rebajar su mejor registro (4:10.43 hasta el momento), pero no de esta forma, "no así de bien".

La pista de Oordegem se convirtió en talismán para la discípula de Antonio Serrano en la residencia Joaquín Blume de Madrid, hasta ahora con escasa fortuna en sus compromisos en el extranjero. Pero esta vez fue diferente, esta vez la carrera le acompañó. "Fuimos súper a ritmo. Salí muy rápido, arriesgando un poco más de la cuenta, y me coloqué detrás de la liebre, que aguantó 800 metros. A partir de ahí me mantuve en las primeras posiciones hasta línea de meta, donde entramos todas muy juntas", explicó a HERALDO la atleta de 24 años.

Al terminar la prueba el ‘crono’ confirmó las sensaciones de la atleta del CA Valencia, que concluyó en tercera posición; había sido una carrera muy rápida. En primer lugar finalizó la alemana Hanna Klein (4:06.91) y, justo detrás, la noruega Karoline Bjerkeli (4:07.25), pero faltaba conocer el registro de Pérez, que se hizo esperar. "Nos dimos cuenta mucho más tarde. Por el tiempo de la primera sabía que había mejorado mi marca pero creía que me había quedado fuera de la mínima de Londres, hasta que no vi los resultados definitivos, no me lo creí", reconoció Pérez que ahora ve más cerca la posibilidad de optar a los grandes campeonatos internacionales. "Correr en 4.07 es otra cosa. La mínima para los Juegos Olímpicos suele rondar los 4.05-4.06 y ahora se ve de otra manera", agregó la soriana que obtiene de esta forma la recompensa a su esfuerzo tras quedarse a las puertas del Europeo de Belgrado de pista cubierta.

"Cambio a nivel psicológico"

Luchar por la mínima mundialista era un objetivo real para Marta Pérez pero ni ella misma confiaba en lograrlo de esta forma. "Bajar tres segundos de golpe es una barbaridad", pero la soriana lo hizo y ahora tendrá que adaptar su preparación para llegar en su mejor estado de forma a Londres el próximo mes de agosto. "En el plano de entrenamientos no cambia tanto, pero sí a nivel psicológico. Cuando intenté ir a Belgrado acabé harta de tener que buscar la mínima cada fin de semana. Ahora, de esta forma, puedo regularme un poco mejor y correr sin necesidad", indicó Pérez, considerada la Mejor Deportista Soriana de los últimos dos años por la prensa deportiva.

Antes del Mundial, la atleta soriana tiene marcadas en rojo dos citas en el calendario: el 14 de junio, el Meeting Iberoamericano de Huelva, donde la intentará demostrar su mejor versión para ser elegida como la única representante nacional en la Copa de Europa de selecciones; y el 23 de julio, el Campeonato de España Absoluto en Barcelona, donde Pérez intentará revalidar su condición de campeona absoluta de 1.500 metros al aire libre.