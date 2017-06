Marta Pérez, mejor española en el 1.500 femenino del Meeting Iberoamericano

La soriana Marta Pérez ha participado este miércoles en el Meeting Iberoamericano de Huelva terminando en tercer lugar con un parcial de 4:08.87, 'crono' que le ha servido para ser la mejor española de la prueba y sumar opciones de cara a ser elegida como la única representante nacional en la Copa de Europa de selecciones, uno de los retos de la temporada para la joven atleta entrenada por Antonio Serrano tras conseguir la mínima mundialista para Londres en Oordegem (Bélgica).

La prueba se la ha adjudicado la serbia Amela Tercic que se ha marchado en cabeza y firmado su mejor marca de la temporada, 4:06.30, que le adjudica el billete a la cita mundial.

Descripción gráfica de la llegada de una carrera apretada. Hoy me equivoqué al no seguir a la liebre, pero luché bien el final, y eso también es importante. 4.08, 3a y primera española @adidas_es @sportmedia.es #MeetingIberoamericano #MeetingHuelva Una publicación compartida de Marta Pérez Miguel (@marta.perezmiguel) el 14 de Jun de 2017 a la(s) 3:19 PDT

Pérez ha admitido en redes sociales que se ha equivocado al no seguir a la liebre (que se ha marchado en solitario sin que el resto de atletas siguieran su ritmo. "Hoy me equivoqué al no seguir a la liebre, pero luché bien el final, y eso también es importante. 4.08, tercera y primera española", ha indicado en redes sociales.