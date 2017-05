Juan C. Vera "La labor de las agredeñas debe ser un ejemplo para el deporte"

Tras la conquista de la Copa de Aragón, al balcón del Consistorio agredeño.

El alcalde nos lo propuso para que nos viesen los agredeños, que se han volcado con nosotros. Queríamos reconocer a esa gente. Hicimos una pancarta especial que todavía está colgada en el Ayuntamiento. Celebramos el título en conjunto. Luego estuvimos comiendo hasta que las jugadoras, como cada domingo, se marcharon al lugar donde estudian. Tarde de celebración.

Las féminas del sénior, el orgullo de Ágreda

Nuestro orgullo por el pueblo. Todas son de aquí, desde pequeñas han jugado en la base. Jugadoras de la casa.

Primer título absoluto de las sénior. Historia viva.

Sabemos que esta es una generación importante. Siempre hemos visto opciones de crecer poco a poco. Algunas llevan jugando desde los ocho años. Muchas de las jugadoras llevan años trabajando en bloque. Teníamos muchas esperanzas depositadas en que estas jugadoras nos diesen un título porque el nivel del equipo es medio-alto. Seguimos creciendo.

¿Cómo valora el hecho de que las féminas sean el referente de la entidad?

Para mí es muy importante. Llevo muchos años peleando por el balonmano y el deporte femenino, y para que se reconozca el trabajo y el esfuerzo de las chicas. Para el deporte femenino en sí, la labor de las agredeñas debe ser un ejemplo. Luchar por los aspectos femeninos en el deporte es la base para que las niñas que vienen por detrás vean que todo el mundo puede llegar. Las chicas hacen deporte a muy buen nivel.

Una gran batalla deportiva y social

Cada vez hay más corrientes que nos empujan al deporte femenino. Pero todavía hay muchos tabús y prejuicios. ¡Debemos erradicarlos ya! Vamos con retraso, a años luz del deporte masculino. Las jugadoras que no rinden en los estudios acaban por desaparecer en el deporte y les terminan diciendo que éste no es importante. Eso es un problema. He entrenado a unas 20 jugadoras y todas ellas, prácticamente, tienen una carrera universitaria. Ellas me lo dicen: «Ves, nosotras somos mujeres y podemos hacer dos cosas a la vez». Son capaces de hacer muchísimas cosas. Me han sorprendido siempre.

La cuesta es empinada.

Queda mucho trabajo por hacer. Llevo muchos años peleándome con padres que dicen que la mujer solo puede hacer deporte en momentos puntuales o en sus ratos libres. No es justo. No hay apoyos porque tienen menos visibilidad. No se vende igual el deporte femenino que el masculino.

¿Las ‘guerreras’ del Moncayo son la referencia balonmanística femenina de la provincia?

Creo que sí. No hay otro equipo femenino sénior. Este grupo ha ido ganando ligas y copas. Ya no solo por lo que ganas, si no porque tenemos un proyecto pequeño. Entiendo que son una referencia para los equipos que vienen, la cabeza visible.

¿Cómo define al grupo que gestiona y dirige?

Un grupo unido y pasional. Eso es fundamental porque si no, el grupo hubiese desaparecido.

El día después. ¿El futuro del equipo?

Esperaremos un poco. Hay varias jugadoras que se irán a estudiar fuera. Hasta julio/agosto no sabremos qué plantilla podremos confeccionar. Dependemos del tema estudios. Ellas hacen un esfuerzo grande para intentar estar cerca de Ágreda y seguir jugando al balonmano. Sin dudarlo, me gustaría mantener el bloque de este año. También quiero mantenerme cerca de las personas con las que convivo porque el grupo es espectacular. No nos volveremos locos: tendremos lo que tendremos. Tienen que pensar en su futuro académico.

El trofeo Villa de Ágreda y la Copa de Aragón. ¿Está pendiente el ascenso a la división de plata?

Ojalá. Este año ha sido un punto de inflexión. Era el momento. Será complicado porque los equipos maños cada año se refuerzan más. No sabemos lo que nos encontraremos el año que viene en liga. Nuestro objetivo será el de cada temporada: seguir luchando. Ser terceros, cuartos... nos lo dice cada temporada. Para nosotros es un orgullo estar en la zona medio-alta de la clasificación y que los equipos que vengan a Ágreda a jugar piensen que llegan a un campo difícil. Nos plantearemos la temporada según empiece. Intentaremos estar lo más arriba posible conociendo nuestras limitaciones.