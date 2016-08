La Liga Provincial comenzará en octubre con trece equipos

* Ante la escasez de efectivos, el Castroviejo y el Covaleda han unido fuerzas para presentar un solo equipo con jugadores de Duruelo de la Sierra y Covaleda.

, tras conocerse el calendario de competición publicado desde la Federación de Castilla y León de Fútbol. Para esta temporada, la competición soriana del fútbol más modesto contará con trece conjuntos en liza. La novedad más destacada es la presencia del segundo conjunto del San José, un filial para el nuevo representante soriano en Tercera división. La presencia de este equipo suple la ausencia del Covaleda y el ascenso del Norma a la Regional de Aficionados. El fútbol soriano escala posiciones en las diferentes categorías y cuenta con cuatro conjuntos en Tercera (Almazán, Sporting Uxama, San José y el Numancia B), dos en la Regional de Aficionados (San Esteban y Norma) y los trece de la Provincial.La primera jornada se disputará en octubre y la última se ha fijado para finales del mes de abril. Al ser un número impar de equipos en competición,hasta completarse las 26 jornadas señaladas. Durante el periodo de Navidad, la Liga descansará dos semanas. Habitualmente por motivos meteorológicos algunos partidos no se pueden disputar. Además del parón navideño, el calendario presenta algunas fechas sin competición por lo que podrían ser utilizadas para recuperar enfrentamientos siempre que no coincidan con los partidos de la Copa Diputación, que esta campaña se alternarán con la Liga para no dejar la segunda competición al final de la campaña.Los dos conjuntos vigentes campeones de los títulos en juego, ela lo largo de este curso. La renuncia del Abejar a ascender propició que el Norma tomara la iniciativa para subir de categoría. El vigente campeón comenzará la defensa del título en casa frente al Quintana. Esa primera fecha del calendario sitúa al Navaleno como conjunto que descansará y el resto de los partidos cruzarán, además del enfrentamiento ya señalado, a Langa con el Visontium, al Castroviejo con la Valeránica, al Calasanz con el Tardelcuende, al Arcóbriga con el San José B y a la Sampedrana con el Piqueras. La última jornada se disputará a finales del mes de abril con los partidos entre el Arcóbriga y el Quintana, el Abejar con el Piqueras, el Langa con el Tardelcuende, el Castroviejo con el San José B, el Navaleno con la Valeránica y la Sampedrana con el Visontium. Ese último partido no lo disputará el Calasanz que descansará por lo que una semana antes habría cerrado la temporada de la fase regular. La competición provincial del fútbol más modesto.