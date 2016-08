El Numancia suma su primer punto ante el Getafe

El Getafe volvió a atascarse en su segundo partido en la Liga 1|2|3 y sumó su segundo empate del curso frente al Numancia, que consiguió su primer punto tras empatar 0-0 en el Coliseum Alfonso Pérez en un encuentro con pocas ocasiones.Los hombres de Juan Eduardo Esnaider tratan de hacerse con la categoría. Después de su empate ante el Mirandés en su estreno, el técnico argentino se presentó ante su afición con un equipo casi continuista.Sólo las apariciones de Stefan Scepovic en la delantera en detrimento de David Fuster, y del lateral izquierdo Rolf Feltscher por el lesionado Johannes van den Bergh, fueron novedades en un equipo que no dominó todas las fases del duelo.El Numancia, con alguna que otra baja, es un experto en la categoría y cuenta con jugadores de calidad. Dos de ellos, Julio Álvarez y Marc Mateu, protagonizaron los mejores momentos del cuadro soriano, que en la primera mitad alternó el dominio del juego con su rival.Unos y otros disfrutaron de buenos instantes, sin un claro acaparador del balón y con alternancia de ocasiones que no fueron excesivamente claras. El Numancia lo intentó dos veces, una de Pablo Valcarce con un disparo manso y otra, la más peligrosa, de Nacho Sánchez, que mandó fuera por poco un derechazo desde el borde del área.Con el central Daniel "Cata" Díaz inconmensurable atrás, el Getafe pudo responder con un disparo lejano de Mehdi Lacen, que sacó con muchos problemas el portero Munir Mohand, y con otro bastante desviado de Scepovic. Un par de ocasiones para cada bando fue todo el bagaje de ambos clubes, que se marcharon satisfechos al descanso.En la reanudación, el Getafe salió más enchufado, con ganas de llevarse los tres puntos y pronto comenzó a acumular más ocasiones que se diluyeron como un azucarillo. Dani Pacheco, un jugador interesante, tuvo la primera, pero falló desde cerca con un remate en semifallo. Después, lo intentó Damián Suárez y ahí se acabó todo.El partido se atascó, el Numancia se cerró mucho mejor, prácticamente renunció al ataque y, salvó un disparo del paraguayo Javier Acuña, no hubo más noticias de los sorianos en el área de Guaita.Al Getafe se le atragantó el tramo final espeso y, pese a que salió Álvaro Vázquez al campo, no pudo deshacer el empate. Su comienzo en Segunda no está siendo bueno y el Numancia, tras perder 0-1 con el Levante, se fue del Coliseum con su primer punto del curso.