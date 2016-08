El Cirbonero hace historia tras eliminar a la Ponferradina con gol del soriano Isi del Río

El Atlético Cirbonero de Cintruénigo (Navarra), que milita en el grupo XV de Tercera división,recién descendida a Segunda B, en la primera ronda de la Copa del Rey en los lanzamientos desde el punto de penalti (6-5) con un tanto final deI soriano Isi del Río.La Ponferradina no logróa lo largo del partido y acabó cediendo desde los once metros para poner fin así a su paso por la competición en esta temporada. El Cirbonero, por su parte, espoleado por su afición y sacando partido a su condición de local,, especialmente a balón parado.Esa línea se mantuvo durante todo el partido y se acentuó en la segunda parte y en la prórroga. El equipo berciano siguió llegando con peligro, pero sin concretar sus opciones, mientras el tiempo iba avanzando hacia los penaltis.En la tanda decisiva,y fallaron el sexto. En el séptimo falló la Ponferradina y entonces apareció el agredeño Isi, capitán del Cirbonero,y clasificar a los navarros para la segunda ronda del torneo en la que se enfrentarán al Racing de Ferrol de Segunda división B el próximo miércoles 7 de septiembre.En el Cirbonero también milita otro agredeñque este miércoles no fue titular ante la Ponferradina.Ficha técnica:0 (6) CA CIRBONERO: Malacate, Cubilla (Lizarbe, min. 96), Mincharro, Javier Álvarez, Isi, Rubén Martínez, Álvaro Santafé, Mario Zardoya (Ander Hualde, min. 82), David González, Rodrigo Sanz (Iñigo Alayeto, min. 72) y Adrián Garbayo.0 (5) SD PONFERRADINA: Olmedo, Nacho López, Raúl Fuster, Xisco Campos, Gonzalo, Andy, Caiado (Menudo, min. 95), Jonathan, Héctor Figueroa (Rayco, min. 77), Juanto (Cidoncha, min. 64) y Pastrana.Árbitro: Sáez de Adama (Comité del País Vasco). Mostró tarjetas amarillas a Adrián Garbayo y Mincharro por el CA Cirbonero.Incidencias: Partido de Copa del Rey disputado en el campo de San Juan(Autor de los vídeos: Enrique Chivite | Canal de Youtube: Fermin Astrain)