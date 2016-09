La mala fortuna se alía en contra del Juvenil en un debut amargo en Vitoria

en el partido de la primera jornada de la División de Honor de Juveniles en el grupo 2 y cayó por un ajustado 2-1 en el que se disputó el encuentro de poder a poder.La nota más negativa para el equipo numantino no fue la derrota, sino la, que tuvo que ser retirado de urgencia para ser atendido por los servicios médicos.La primera parte fue muy igualada con dos equipos muy directos y con mucho poder ofensivo. El Numancia trataba de convertir en estéril el factor campo a favor del Alavés y lo conseguiría pasada la media hora de partido al avanzarse en el marcador conUn balón largo del equipo dirigido por Pablo Ayuso se convirtió en veneno puro para el Alavés, que acabó encajando el gol por un rebote del esférico en Juan García.El gol no cambió las tornas y el partido siguió igualado pero ahora sería. Antes del descanso, el equipo vasco lograría voltear el electrónico con otro gol, esta vezUn centro por la banda acabó en el fondo de las mallas tras el intento de rechazo del defensa.Lo peor estaba por llegarque detuvo el partido por un rato para atender al jugador y llevarlo al centro médico.En la segunda parte el dominio seguía siendo alterno aunque fue el Numancia el conjunto que apretó más para lograr la igualada. Sin embargo, no era el día. Ni la puntería ni la suerte acompañaron, pese a que hubo ocasiones para terminar empatando de nuevo y acabar el partido en tablas.

Ficha técnica:

Deportivo Alavés

CD Numancia

GOLES

ÁRBITRO:

CAMPO

: Roberto, Barko, Pepiña, Josu, Íñigo (Arnaldo, 8´), Juan, Pepe, Manu (Juan Rivada, 39´), Andrei, Ander (Julen, 65´), Imanol (Alonso, 65´).: Samu; Munilla, Unai, Silva, Viguera (Mario, 45´), Pablo (Jon, 68´), Dani, Emilio, Alfredo, Óscar (Campos, 74´), David (Medrano, 55´).: 0-1, Juan García (35´), en pp. 1-1, Ander (22´). 2-1, Silva (45´), en pp.González González. Amonestó a Josu, Andrei, Arnaldo; Silva (2A, 85´), Campos y Alfredo.: Ciudad Deportiva Ibaia, 150 espectadores.