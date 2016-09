Puntazo del Uxama en uno de los campos más difíciles de la categoría

Resistió el Sporting Uxama y fruto de su buenhacer atrás y su paciencia pudo sacarno solo por el empuje de su numerosa afición sino por la ambición de un club que suma ascensos por temporadas y que se ha marcado como meta este año alcanzar un puesto de playoff.pese a encajar en el minuto 3 y supieron esperar su momento para igualar en la segunda parte cuando más apretaba su rival, un Unionistas que vio cómo perdía su condición de líder ante un equipo sólido que demostró tener bien estudiado su sistema y plantel para contrarrestar todas sus armas ofensivas. Sin la pólvora que ha demostrado Óskar Martín en las primeras jornadas de competición, los salmantinos perdieron muchas opciones de ataque, viéndose impotentes en el tramo final de un encuentro en el que los locales se quejaron mucho de la actuación arbitral.Pese a todo,y nada más iniciarse el partido tomó las riendas y dominó la posesión de balón, buscando la portería soriana por ambas bandas. Precisamente en una acción de Sito por la derecha llegaría el tanto inicial, con un balón que baja Cristo para que el extremeño Álex González envie lejos del meta Heredia. El Uxama, por su parte, no se arredró y buscó a su rival en su propio campo, incomodando su salida de balón y obligando a los de Astu a buscar balones en largo a sus delanteros.Durante unos minutos pareció ‘ko’ el equipos soriano, que se encerró en su área renunciando al planteamiento de su técnico, y que provocó que el balón rondase por la meta de Heredia más de lo que quisiera. Precisamente en una de esas acciones de empuje local se produjo una de las jugadas polémicas del partido, cuandoen un forcejeo con Edu .Mientras la posesión era de Unionistas, el Sporting Uxama guardaba en la recámaraque mucho antes del gol pudo estrenar su cuenta en un par de ocasiones en la primera parte. Si en el bando local el dominio no se transformaba en ocasiones, en el visitante las cosas se tenían bastante más claras con un juego a la contra que, sin prodigarse demasiado, sí planteó dudas a la defensa salmantina.Poco antes de alcanzar el descanso,pero el lanzamiento de falta de Cristo –auténtico especialista del equipo salmantino- se fue al larguero (ya suma tres esta temporada).Sin eficacia en su pegada y con la pólvora mojada por parte de El Rifle –falló un claro mano a mano ante Heredia-, su referencia ofensiva,y cediendo terreno al Uxama, que sin embargo sí aprovechó los errores de su rival para montar una contra que significaría el empate final. Los sorianos robaron un balón en el centro del campo para rápidamente enviar a Alfonso, cuyo disparo se cuela para desesperación del meta Javi Diaz, que vio como tocaba en su compañero Antonio León para desviar la trayectoria.A raíz del empate,que sin embargo no supo materializar las ocasiones de las que dispuso en botas de jugadores de refresco que, si bien dieron otro aire al hasta entonces líder, se mostraron muy inocentes cara a puerta. En esta recta final, los locales pedirían un tercer penalty pero el árbitro, cerca de la jugada, no lo consideró y el partido acabó en tablas.Primer punto que vuela de las Pistas del Helmántico ante un rival serio y sólido que supo exprimir al máximo su intención de juego.La próxima jornada,, mientras que Unionistas viajará a Ávila.

Javi Diaz; Sito Cruz, Rodri, Flores (Lolo, minuto 86) , Manu Arias, León, Dani Chamorro, Álex González, Diego del Castillo (Angel Martínez, minutoi 71), Óskar Martín, Aitor Asensio (Lerma, minuto 65) y Cristo.Heredia; Caamaño, Del Valle, Guillermo, Edu, Romero, Diego (Martín, minuto 73), Juan Ángel, y Endika.: 1-0 (minuto 3): Alex González. 1-1 (minuto 60): Alfonso: Daniel Gómez Esteban. Amonestó a los locales Oskar Martín, Alex González, Manu Arias, León y García; y a los visitantes Guillermo y Edu.: Quinta jornada de la tercera División disputada en las Pistas del Helmántico ante poco más de 1.500 espectadores. El velocista salmantino David Alejandro hizo el saque de honor.

