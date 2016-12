El efecto Edipo aúpa al San José

En su nuevo club, el San José, el futbolista soriano (de adopción) ha encontrado lo que buscaba, después de dos experiencias fallidas en el Guadalajara y el San Cristóbal de su país.Me ha dado cariño, mucho cariño y a cambio yo me he comprometido, pese a que al principio creía que iba a ser una etapa a corto plazo", relata el ahora jugador colegial. De sus palabras se puede extraer que en Garray ha encontrado un entorno propicio para demostrar su mejor nivel. Y a la vista está en sus estadísticas: en once jornadas ha anotado cinco goles que, por su importancia, se han traducido prácticamente en doce puntos del total de 22 que suma actualmente el conjunto entrenado por Eduardo Modrego, recién ascendido de Regional Aficionado.. Llevarse bien con los compañeros creo que es muy importante, confían ciegamente en mí, también el míster, que me da mucha libertad y confianza", explicó el dominicano con la seguridad en sí mismo que le caracteriza.En lo deportivo, asegura ser "mejor jugador que hace dos años cuando estaba en el Numancia". "Ahora sé dónde estoy, sé dónde quiero llegar y me esfuerzo más, soy más profesional, a la hora de comer, de entrenar, etc.En su rendimiento goleador influye el nuevo rol que desempeña en el conjunto de Modrego. El entrenador colegial le ha ubicado en la punta de ataque, posición poco habitual para el dominicano, más acostumbrado a desplegar su juego desde el extremo izquierdo, su posición natural.Me dan mucha libertad, no me exigen tanto defender sino resolver arriba y, al final, está saliendo bien y el equipo está funcionando", indicó.

"Merecemos estar más arriba"

La eficacia de cara a gol de Edipo es uno de los activos más relevantes con los que hoy cuenta un San José que, contra todo pronóstico, ha terminado la primera vuelta fuera de los puestos de descenso en un Grupo VIII extremadamente nivelado en la zona media-baja de la clasificación, donde conviven doce equipos en apenas cinco puntos. Sin grandes fichajes, más allá de la llegada de José Ángel, portero del Numancia B, y Morales, ex del Almazán, el conjunto colegial ha rendido a gran nivel en su debut en Tercera división compitiendo con la misma base que el curso pasado. "A principio de temporada veía cómo todas las apuestas señalaban al San José como uno de los tres equipos llamados a descender y yo no daba crédito", explica Edipo. "porque el grupo ya sabe lo que es la Tercera división, ya conoce a los rivales. Ahora somos mucho más fuertes que hace tres meses, sabemos leer los partidos, pararlos, sabemos cuándo meterles ritmo y creo que la segunda vuelta, desde la jornada uno, será mejor que la primera.. Nos han castigado mucho las lesiones pero estoy seguro de que al final conseguiremos nuestro objetivo: salvar la categoría".El dominicano se medirá por primera vez a su exequipo, al club que le hizo futbolista. Un enfrentamiento que le generará "sentimientos encontrados". "Vamos a tener mucho tiempo para preparar el partido. Modrego ha sido inteligente y en Navidad no vamos a tener apenas vacaciones. Llegaremos en muy buena forma yreconoció el delantero que, entre risas, no se aventuró a asegurar si, en caso de marcar en la Ciudad del Fútbol, celebraría o no su gol.

"Noto el apoyo desde mi país"

En agosto de 2014 Edipo cumplió uno de sus sueños de niño:Desde entonces, el futbolista, afincado en Soria desde hace más de 15 años, ha sido un habitual en las convocatorias del combinado nacional. El pasado mes de octubre, su país quedó descalificado de las eliminatorias correspondientes a la tercera fase de la Copa del Caribe. "Nos faltó un paso para competir con los mejores, con México, Estados Unidos... Nos tocó un grupo muy complicado, tuvimos mala suerte con el sorteo y fueron mejores que nosotros", indicó el jugador, antes de manifestar que se siente "muy a gusto" en su selección.así que, por mi parte, siempre que me llamen voy a seguir yendo".El dominicano es consciente del seguimiento que le hacen desde su país a través de las redes sociales. "Noto el apoyo de compañeros, de la prensa de la República Dominicana.