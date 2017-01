Ocho sorianos en Segunda B

El fútbol soriano vive uno de sus mejores momentos de los últimos años. Con el CD Numancia consolidado en Segunda división, cuatro equipos en Tercera (Numancia B, Almazán, Uxama y San José), dos en Regional Aficionado (Norma y San Esteban) y el Juvenil rojillo en División de Honor, la provincia es un referente del balompié en Castilla y León, pese a las evidentes diferencias demográficas entre los territorios de la Comunidad. La única tacha que se le puede achacar al fútbol provincial es la ausencia de representación en Segunda división B, circunstancia que condiciona el progreso de los jóvenes proyectos de futbolista sorianos que, si quieren probar suerte en la tercera categoría nacional, tienen que abandonar la provincia.



Pese a este impedimento,todos ellos canteranos del Numancia, donde disfrutaron de más o menos oportunidades para llegar al primer equipo. Cuatro ya cuentan con una amplia experiencia en la categoría, como son Álex Cacho, Víctor Andrés, Álvaro Hernández ‘Nandi’ o Javier Bonilla, pero los tres restantes acaban de ‘abandonar el nido’, dejando el filial rojillo en un intento de reconducir su trayectoria futbolística: son Javi Duro, Diego Ciria y Alberto Plaza.

Relación de jugadores sorianos en Segunda B:

Javier Duro | Burgos CF / SD Leioa

Javi Bonilla | Pontevedra CF

Diego Ciria | CE L’Hospitalet

Álvaro Hernández ‘Nandi’ | CD Tudelano

Víctor Andrés | Real Jaén

Alberto Plaza | Arandina CF

Álex Cacho | CD Izarra

En Burgos no encontró los minutos que buscaba y, incluso para el propio Javi Duro (4/5/1994). "Me extrañó que se interesaran tanto por mí, teniendo en cuenta que en el Burgos CF no tuve oportunidades y el Leioa está más arriba en la clasificación", aseguró el central cedido por el CD Numancia.y coger minutos y experiencia con la intención de poder volver en verano al Numancia", afirma el soriano que el pasado fin de semana ya debutó con los leioaztarras como titular en la victoria por 0-1 ante San Sebastián de Los Reyes. Con esta victoria, el Leioa se sitúan en cuarta posición del Grupo II, en puestos de play-off, con 33 puntos.Javier Bonilla (25/10/1990) está "de maravilla" en Pontevedra. En la ciudad gallega, en su primera temporada,disputando 20 partidos en la primera vuelta y anotando cinco tantos. Su equipo es cuarto en el Grupo I y se fija como objetivo mejorar lo conseguido la temporada pasada. "Estoy genial.Aspiramos a terminar entre los ocho primeros, pero si llegado el momento tenemos opciones de ‘play-off’, lo pelearemos", afirma el futbolista soriano, que llegó a disputar 35 partidos con el CD Numancia en Segunda división.Diego Ciria (20/8/1993) se marchó de Soria con la miel en los labios tras no haber podido debutar con el Numancia en Segunda. Pese a ello, en Barcelona ha encontrado el equilibrio."Ha sido un cambio grande. Aquí la gente se dedica exclusivamente al fútbol, está todo mucho más profesionalizado". Una lesión de tobillo le lastró al inicio de temporada pero, aún así, de lateral izquierdo, ha disputado diez partidos de liga en su debut en la categoría. Su equipo es decimoséptimo en el Grupo III. "afirma el soriano, cuya continuidad en el club catalán estaría ligada a esa permanencia.‘Nandi’ (9/8/1990) ya es una institución en Tudela. El central soriano cumplecon las mismas aspiraciones que un debutante: "Seguir creciendo y disfrutando de algo que no va a durar para siempre". Con más de 100 partidos en Segunda B, su participación esta campaña ha estado marcada por una complicada rotura de fibras en los isquiotibiales. Por esta razón, sólo ha completado siete partidos. Su equipo es noveno en el Grupo I.19 partidos de 21 posibles. Víctor Andrés (21/10/1988) ya es insustituible en el Real Jaén, que marcha decimocuarto en el Grupo IV tras una primera vuelta irregular. El soriano, que cuenta conconfía en "hacer una buena segunda vuelta y no pasar apuros". En lo extradeportivo, el soriano vive unos días marcados por la crisis institucional de este histórico club de Segunda B, aunque destaca quePlaza vive su primera experiencia en Segunda B en Aranda de Duero (Burgos) a pocos kilómetros de Soria. El canterano numantino se adaptó bien a su nuevo club y a la ciudad pero tuvo que esperar para tener minutos.y las cosas empezaron a salir. Todo iba bien hasta que me fracturé un dedo de la mano de un balonazo y, hasta después de Navidad no he podido volver entrenar", lamentó el centrocampista, que ya disfrutó de minutos el pasado fin de semana disputando su noveno partido con su nuevo equipo, que es penúltimo del Grupo I.Ontinyent, Sant Andreu, Lleida, Cartagena, Huracán, Sestao e Izarra.En Estella ha encontrado la posibilidad de conciliar sus aspiraciones de ser profesor con el fútbol. "Estoy muy contento. El Izarra es un club familiar, de pueblo, que me permite hacer otras cosas al entrenar por la tarde. El objetivo de esta segunda vuelta es no pasar apuros y mantener una temporada más al equipo en Segunda B, que tiene mucho mérito", afirma el soriano, que ha participado en 15 encuentros esta temporada con el equipo navarro, séptimo en el Grupo I.