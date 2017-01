El San José cae goleado ante el Ávila a pesar de su superioridad numérica

El San José, a pesar de jugar con un hombre más desde el minuto 29 por la expulsión de Josito, fue incapaz de superar a un Real Ávila que realizó uno de los mejores partidos de la temporada en el Adolfo Suárez. Los locales se impusieron con un cómodo 5-0 al mostrarse muy sólidos atrás y muy efectivos en ataque, gracias a la inspiración de Isma, Vila y sobre todo De Mesa.



y lo que se encontró antes de la media hora fueron dos goles de los encarnados, que con una jugada a balón parado y un robo rompieron el cerrojo que Eduardo Modrego tenía preparado para los de Jimeno. Cuando quisieron ver los sorianos ya estaban por debajo en el marcador ante un equipo que se mostraba seguro en su campo. Apretaban los locales yLa metía Roa pero el mérito del gol estaba en la pizarra. Jugada de estrategia de libro. Llorián la colgaba hacia el segundo palo, donde Josito, solo de marca, la peinaba al centro del área donde el mediocentro únicamente tenía que empujarla. Era el primero.que no desaprovecharon la oportunidad. Borja se quiso gustar ante la presión de De Mesa, que no se lo perdonó. Robo del ´10´ y pared con Isma, que entró por el carril del extremo para picarla a Vila, que sólo tuvo que empujarla ante la media salida de José. El encuentro estaba de cara para los encarnados.Con el partido totalmente controlado el central encarnado era expulsado cuando Cordero Rodríguez le mostraba la roja por supuesta agresión aque pretendía entrar en los dominios de Julen entre los centrales. Era el minuto 29 y el Real Ávila se quedaba con uno menos. Mucho tiempo por delante. Recompuso el equipo Jimeno, que llevó a Llorián al central, a Marrero al lateral izquierdo y a Roa al derecho. Dos filas muy juntas y “tranquilidad”, sobre todo “tranquilidad” pedía el técnico desde la banda.El Ávila, agazapado en busca de la salida en tromba. El panorama no era bueno, pero se le aclaró. Fran se cargaba a José. El centrocampista no atendía a su portero, que buscó fuera de sus dominios el balón y se llevó un duro golpe de su compañero. Con el tobillo malherido Bebe -minuto 43- saltó al campo. Una mala tarde para tomar la alternativa. Vila la peleó con Moro y su disparo se colaba junto al palo largo (minuto 48´) ante el inoportuno resbalón del portero, que en el intento de estirada regaló el gol.Era el Real Ávila el que parecía jugar con once. Ayudó De Mesa, un jugador cuya superioridad es evidente. Está para retos superiores a los que puede ofrecerle la Tercera División. El madrileño tiene algo más. Lo demostró en el cuarto de la tarde. Si poco antes Bebe -minuto 53- le quitó el gol, al minuto se la regaló a Vila. Balón en largo al ´10´, que con el control ya había dejado a Chimo para colársela a Vila, que hacía el tercero en su cuenta y el 4-0 en el 54´. Partido Resuelto.Y el remate de la noche llegó con un gol de bandera. Se encontraron los buenos.Pared entre el ´10´ y el ´11´, que se la devolvió al hueco para que De Mesa -con una rosca deliciosa- la pusiera al palo largo. Era el 5-0 -minuto 84- en una jugada espectacular.

Ficha técnica:

Real Ávila CF

CD San José:

Goles

Árbitro

Campo

: Julen; Marrero, Llorian (Roberto, 84´), Josito, Mamadou, Roa, Jesus, Rubén Ramiro (Edu, 73´), De Mesa, Isma y Vila (Toño, 78´).Jose (Bebe, 43´); Borja (Rompe, 53´), Rebo, Moro, Chimo, Fran, Valer, Agus (Ángel, 45´), Chuspi, Marcos y Guille.: 1-0 (22´): Roa. 2-0 (29´): Vila. 3-0 (48´): Vila. 4-0 (54´): Vila. 5-0 (83´): De Mesa.: Cordero Rodríguez. Amarilla a Isma, Vila; Fran, Chimo. Expulsó a Josito (29´).: Adolfo Suárez, 180 espectadores