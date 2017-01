Resurrección numantina bajo el crudo frío soriano

Al fin ganó el Numancia B en 2017. Al filial se le atragantaba el nuevo año natural, pues venía de dos derrotas consecutivas-en los dos derbis- tras el inicio de la segunda vuelta. Este domingo, resurrección en la Ciudad del Fútbol bajo el crudo frío soriano. Tres puntos de oro, a costa de la Cebrereña, para un Numancia B que toma aire respecto al descenso. Escala hasta la decimocuarta plaza, colocándose con 25 puntos.



Aguanieve y tarde gris en una jornada muy fría en el feudo soriano. La contienda se tuvo que disputar en otro terreno de juego del complejo deportivo, pues el habitual no estaba en condiciones. Al filial no le importó. Su estufa fue la energía con la que salieron a merendarse a la Cebrereña, quienes fueron de menos a más.Ambos, la posible pareja defensiva en un futuro no muy lejano, se mostraron seguros fabricando un frontón en la línea de atrás. Secaron a Terleira, la baza ofensiva de los avulenses. A la fortaleza en la retaguardia le ayudó uncuando aprovechó un mal rechace del portero Juan. Los de Huerta hicieron daño jugando desde la profundidad. Moha era una auténtica bala por el carril.No le quedó otra. Dejó espacios, donde el filial intentó hacer daño con contraataques, y estiró líneas. Gorka se hizo inmenso en una salida. Tapó a Juez en un uno contra uno en el minuto 49. Sin embargo,El ‘9’ estrelló el balón al palo en el minuto 87. Afortunadamente para el Numancia B, la sangre no llegó al río y logró respirar en liga.

Ficha técnica:

Numancia B

Cebrereña

Goles

Árbitro

: Gorka; Guiller, Checa, Pomareta, Iván; Cristian, Diego Ruiz (Ander, 60), Jesús Torres, Cascante (Ayrton Páez, 64), Moha; Pablo Sanz (Binke, 82).: Juan; Sebas, Juanma, Ruba; Juli, Piru, Quirós (Zapatera, 80), Mario Hidalgo, Mario Juez (Jota, 86); David Terleira.: 1-0, min. 6: Cascante.: Álvaro Cuesta Revilla. Mostró amarillas a Guiller y Moha, por parte del Numancia B; Juanma, Juli y Mario Juez, por parte de la Cebrereña.