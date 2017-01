Uxama y Almazán igualan sus fuerzas en el derbi

El Uxama logró, a base de dominio y trabajo, frenar en seco a un lanzado Almazán que se plantó en el Municipal de El Burgo de Osma con dos victorias seguidas en la mochila. Fin de la racha dorada de los de Diego Rojas, quienes no pudieron seguir recortando distancias respecto a los play-off. Bonita contienda, la que pone punto y seguido a tres jornadas seguidas con derbis sorianos, entre Uxama y Almazán. Igualdad al máximo.



Salió mejor el Uxama. Dominaban, como en gran parte de los 90 minutos, al Almazán. Los locales probaban fortuna desde fuera del área. Juanan y Pablo Valer no le complicaron excesivamente la vida a un seguro Andreas. Nunca llueve a gusto de todo el mundo, y si no, que se lo digan a Fran Valero, que vio como se avanzó el Almazán cuando mejor jugaba el Uxama.en el minuto 17 del primer tiempo. Aunque quedaba un mundo, silencio en El Municipal.y hasta que no logró su objetivo, no desistió. Valero movió las cartas: Fran dio paso a Endika, quien le dio la razón al míster en el minuto 68. Éste recogió un balón desde la frontal y no se lo pensó:Desde el empate, el juego empezó a ensuciarse con alguna bronca en el césped. El Uxama entró al trapo con apenas dificultad, eso supuso que se cargasen de amarillas. Llegó el turno de Lobera con los contragolpes del Almazán al final. El extremo gozó de dos ocasiones claras. Una se le fue rozando el palo y en la otra tuvo que intervenir Heredia porque el balón se colaba por la escuadra.

Ficha técnica:

Uxama

Almazán

Goles

Árbitro

: Heredia; Óscar, Diego del Valle, Guillermo, Edu Gil, Romero, Juanan (Diego Dueña, 62), David Dueña (Álex, 79), Fran (Endika, 45), Pablo Valer y Rafa.: Andreas; Huete, Gonza, Anto, Culebras, Jesu, Lobera (Josua, 72), Roberto, Diego Antón (Jordán, 79), Bruju (Losilla, 86) y Zazu.: 0-1, min. 17: Gonza; 1-1, min. 68: Endika.: David Rivera García. Mostró amarillas a Diego del Valle, Guillermo, Romero, Juanan, por parte del Uxama; Bruju, por parte del Almazán.