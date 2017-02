El largo trayecto diario de Fran Valero, un míster incesante

Fran Valero (1974, Madrid) funciona al igual que un cubo de ‘Rubik’. Él es el hombre de las distintas caras en el banquillo de El Municipal de El Burgo de Osma. Intenta combinar los colores de su exhausta vida profesional para que la figura geométrica esté en una perfecta armonía. No es fácil. Es entrenador de fútbol dirige al Uxama en el Grupo VIII de Tercera, a la vez que muestra sus tablas en las Fuerzas Armadas Españolas. Ocupa un rango militar en Zaragoza. Aunque ya no ejerza de ello, Valero guarda el título de Periodismo. Vuelve a girar el cubo de ‘Rubik’: conforma otra cara.

La peonza empieza a rodar día a día, semana tras semana, cuando todavía están encendidas las farolas de las calles sorianas. "Defino mi día a día como estresante. Madrugo mucho y estoy de un lado a otro, con la premura de llegar a los sitios. Siempre estoy en la carretera, con el riesgo que supone ese hecho", argumenta el míster. Fuera del automóvil se queda su pareja. "Es una de las personas que más sufre por mis continuos viajes. Estoy mucho tiempo sin ella, pero sabe que me gusta el fútbol", explica.

La transparencia caracteriza a Fran Valero, quien se considera a él mismo como una persona "honesta y seria". Seriedad, educación y respeto, los principios básicos del míster de los burgenses. "Me gusta tratar a la gente con educación, el mismo trato que exijo hacia mí. Todo el mundo dice que soy extremadamente tímido y es verdad", reconoce el entrenador.

Rompan filas. El Sporting Uxama se pone firme, pues Fran Valero hace valer su condición en el ejército español. "Los valores del ejército guardan muchas similitudes con el fútbol, con el vestuario. Al final, en el fútbol debes tener disciplina, si no los grupos no funcionan. No hay tanta diferencia entre mi manera de proceder en el trabajo con la de llevar un vestuario. Todo con honestidad y a partir de ahí, disciplina", argumenta el míster sobre dos áreas que él entiende que no están demasiado alejadas. Entrena a su Uxama tres días a la semana, a partir de las 20.00 horas. Al parecer, al Uxama le funcionan los métodos de Valero. Los burgenses se mantuvieron de forma cómoda la pasada temporada en Tercera y siguen sin apuros en este presente curso: undécimos con 27 puntos.

Arriba y abajo por las carreteras españolas. Sin embargo, Valero no frena porque el fútbol "es una pasión que no supone ningún sacrificio", resalta. Ese amor por el balompié nace "desde muy crío". Cuando la gente le pregunta cómo madruga tanto o cómo puede estar diariamente en la carretera, él responde que lo hace porque "el fútbol no me cansa".

Se dio cuenta de que no poseía las cualidades más idóneas para brillar sobre el césped. "Esa frustración la trasladé a acercarme al fútbol de otra manera. Valero le debe mucho a Pablo Machín, actual entrenador soriano del Girona en Segunda división. "Él sabía la pasión que sentía yo por el juego y en un momento determinado, cuando entrenaba al Numancia Juvenil en División de Honor, me ofrece la posibilidad de echarle un cable. Gracias a eso, empecé mi carrera como entrenador", destaca Valero.

Vocación perdida

"La experiencia final me resultó negativa". Así resume Fran Valero su etapa como periodista. Cumplió varias etapas en la profesión. Estuvo en HERALDO DE SORIA y en la Gaceta de Salamanca. "En el HERALDO estuve muy a gusto. Me surgió la oportunidad de ir a Salamanca. Probé suerte. Tras un cierto tiempo tuve roces con el redactor-jefe y de alguna manera me hizo ver que aquella profesión no era lo mío", detalla el entrenador de fútbol. Valero enfocó su vida a "otras cosas" y no se arrepiente de ello. "Me hablaron de unas oposiciones para entrar en el Ejército. En cosa de un mes estaba en la academia de Murcia. La etapa de formación militar es dura, pero luego sales recompensado", afirma sobre la experiencia que tomó tras el periodismo.