Eduardo Modrego seguirá al frente del San José para "dar continuidad al proyecto"

Modrego cumplirá así su cuarta campaña en el banquillo colegial al que llegó en la campaña 2014-15 para confeccionar un equipo capaz de competir en el Grupo A de Regional Aficionado, categoría a la que el San José acababa de regresar tras conseguir el doblete provincial (Liga y Copa Diputación). Lo que vino después está ya escrito con letras de oro en la historia de la entidad colegial: el primer ascenso a Tercera división, en la temporada 2015-16, y su posterior aventura en la cuarta categoría del fútbol nacional concluyendo en decimotercera posición a cuatro puntos de la zona de descenso directo.

"Mi renovación se debe a que quiero seguir dando continuidad al proyecto, dar estabilidad a lo que iniciamos hace cuatro años y seguir al frente de un equipo tan peculiar como el que ha resultado de este proceso", explicó a HERALDO el técnico soriano.

Con él, a priori, seguirá el grueso de los jugadores de la primera plantilla, "gran parte del grupo", aunque Modrego avanza que será necesaria "una renovación" de efectivos para reforzar lo conseguido hasta el momento y dar un paso adelante para consolidar al equipo colegial en Tercera. "Este verano tendremos que hacer el mayor cambio de los últimos cuatro años ya que dejan el equipo jugadores importantes como Fran Contreras o Juan Carlos Valer y, al final, este año hemos competido con los mismos jugadores que en Preferente, salvo un par de fichajes, apuntó. En este sentido, el técnico avanza que, conseguir refuerzos, para el San José, es una misión complicada. "Esta renovación estará condicionada a lo que hagan otros equipos de Soria. Nuestro presupuesto sigue siendo cero monetariamente y, por eso necesitamos a gente con ilusión por jugar al fútbol", agrega el preparador que actualmente trabaja en configurar su cuerpo técnico para la próxima campaña. "Javier Modrego no continuará como segundo entrenador, ya que asumirá la gestión de algún otro equipo; sí seguirá Raúl Mayo, preparador de porteros, e intentaré por todos los medios de convencer a Ricardo Hernández, mi mano derecha, de que siga a mi lado porque es insustituible", señala, subrayando que la labor de los anteriormente mencionados requiere "mucho sacrificio y trabajo en la sombra".

La salvación, único objetivo

Modrego anticipa que la próxima campaña será "igual o aún más igualada" que la recientemente terminada destacando el nivel de los equipos descendidos de Segunda B (Palencia y Arandina) y de los que ascienden de Preferente (Salmantino, Real Burgos y Becerril). "El objetivo, obviamente, es conseguir la salvación. El primer año en Tercera ha sido complicado pero el segundo lo va a ser más, ya que ya no eres la sorpresa", explica el técnico. Para compensar esta diferencia con respecto al curso pasado -que Modrego califica de "sobresaliente alto para ser novatos"- "será fundamental formar un equipo competitivo, más regular y más sólido y que no cambie tanto su versión en casa y fuera". "En definitiva, tenemos que construir un equipo de Tercera que demuestre que lo que hemos hecho este año no ha sido casualidad", termina el entrenador.