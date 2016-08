El Numancia cae ante Osasuna en el amistoso disputado en Arróniz

Llegó, firmó y marcó. Debut con gol de Rivière. Que sea el primero de muchos. pic.twitter.com/wRyxe5GEWA — CA Osasuna (@OsasunaSphera) 31 de agosto de 2016

El CD Numancia ha caído derrotado este miércoles ante Osasuna en el partido homenaje a los 50 años del CD Zarramonza disputado en Arróniz. Un gol del debutante osasunista Riviere en los primeros minutos de la segunda mitad ha dado elOsasuna ha dominado la primera parte, pero el Numancia se ha defendido con orden ante la superioridad con balón de los navarros., ya que ha probado a Aitor Fernández con varios disparos lejanos que el meta numantino ha atajado con seguridad.En el aspecto ofensivo numantino, el equipo de Arrasate ha intentado romper la defensa navarra con centros a la espalda de los centrales, sobre todo por la banda izquierda, pero no ha encontrado espacios y no ha inquietado a Mario al no rematar en toda la primera parte. La mejor ocasión ha sido unaha obligado a David García a pararlo con tarjeta amarilla para evitar el mano a mano con el guardameta navarro.En la segunda mitad, Numancia y Osasuna han cambiado a sus guardametas. Los navarros también a su referencia ofensiva. Riviere ha sustituido a Kenan y a los poco minutos de debutar con la camiseta osasunista ha abierto el marcador. El delantero, cedido por el Newcastle,a la espalda de la defensa numantina y superar al meta soriano en su media salida. Un detalle de calidad de un jugador llamado a marcar la diferencia en el ataque osasunista.El Numancia ha dado un paso adelante tras el gol osasunista en busca del empate, perolos navarros se han mostrado seguros en defensa, cerrando bien los espacios y las situaciones ofensivas de los sorianos. A falta de media hora, Arrasate ha dado descanso a Unai Medina, Moha y Acuña y dado paso a los canteranos Binke, Madrigal y Guillermo. Todos han pasado a ocupar las posiciones ofensivas del equipo numantino que ha intentado buscar el empate. Tras un aviso de Madrigal, los sorianos han disfrutado de su mejor ocasión a falta de cinco minutosde la portería defendida por Álvaro Fernández.En definitiva, un partido de preparación más para el equipo numantino, que permiteen estos dos partidos ligueros disputados y una puesta a punto a los que han padecido problemas físicos en las últimas semanas y que requerían minutos de calidad ante un rival de nivel.

: Mario (Alvaro, minuto 46), Flaño, David García, Oier, Sergio León (Jaime Romero, minuto 64), R. Torres (A. Otegui, minuto 73), Olavide (Imanol García, minuto 75), Fausto Tienza, Unai García, Kenan Kodro (Riviere, minuto 46) y Clerc.: Aitor Fdez. (Viti, minuto 46), Ripa, Pedraza, Carlos Gutiérrez, Dani Calvo, P.Orfila, Escassi, Acuña (Binke, minuto 61), Eneko Capilla, Unai Medina (Madrigal, minuto 61) y Moha (Guillermo, minuto 61).: Ha dirigido el partido Leo Ollo (Comité Navarro). Asistido por Ballano y Santisteban. Ha mostrado cartulinas amarillas al osasunista David García y a Moha por el Numancia.: 1-0. Minuto 53. Riviere.Santa Cruz de Arróniz. 50 aniversario del C. D. Zarramonza. 800 espectadores.