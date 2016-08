Por territorio complicado

Con un punto en dos jornadas, el Numancia se mueve por un territorio complicado, la zona de descenso., acostumbrado a unos inicios con bastante más éxito que el de la presente campaña. Sin embargo, ha sufrido algunos reveses que le han marcado en las siguientes semanas de competición y de los que le ha costado emerger posteriormente.al igual que le ocurrió en la campaña 2014-15 cuando no sumó en los dos primeros partidos del campeonato ningún punto de los seis en disputa. En la tercera jornada de esa Liga firmó la primera victoria y comenzó a enderezar un rumbo, con Anquela en el banquillo, con altibajos hasta casi cumplido el primer tramo de la competición. A partir de la jornada decimoquinta no se olvidó de los puestos de descenso para situarse en la zona media.Con Juan Carlos Unzué en el banquillo, temporada 2010-11, el NumanciaÚnicamente tras haber completado el tercer partido se metió en zona de descenso. A partir de sumar los tres puntos con el Cartagena inició la remontada hasta la zona media de la clasificación, su hábitat habitual a lo largo de ese campeonato, aunque sufrió en algunos momentos con situaciones complicadas que le podían llevar a puestos más comprometidos.El inicio detambién le llevó a puestos de descenso tras las dos primeras citas. El punto cosechado en el partido inaugural frente al Lorca y la derrota en Ponferrada le mandó a ocupar un lugar entre los cuatro últimos. La primera fase de esa Liga la pasó en la zona baja con el paso, otra vez, por el descenso en la jornada décima. A partir de ese instante, el Numancia de Andoni Goikoetxea escaló posiciones para finalizar la campaña en octava posición, lejos de los problemas de la permanencia y a su vez alejado de los tres primeros, que en esos años subían directamente a Primera división.En otras dos ocasiones,En la temporada 2004-05, en Primera división, y en la 2001-02, en Segunda. En ninguno de ambos casos, su clasificación estaba rozando los puestos de descenso pese a contar con ese punto exclusivamente. Un grupo de equipos, ya por el número de goles o por el de puntos, se clasificaba por debajo del conjunto soriano, que en el caso de la temporada en Primera no pudo evitar el descenso y en la de Segunda rozó la pérdida de la categoría en una campaña agónica tras sus dos ejercicios consecutivos en Primera.En el presente curso, el Numancia se ha medido aUn arranque liguero sembrado de minas, independientemente del momento en el que le ha tocado jugar con el Levante, líder en estos instantes gracias a sus dos victorias -único que lo ha conseguido- y al Getafe. El próximo compromiso le medirá al Alcorcón, último clasificado, también con un punto, en Los Pajaritos. El territorio que pisa el grupo de Arrasate es complicado y más cuando aún no ha visto puerta en las dos citas previas.