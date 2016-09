Arrasate espera frente al Alcorcón la primera victoria de la temporada

Rueda de prensa de Jagoba Arrasate previa al partido del domingo ante el Alcorcón. https://t.co/s05vesjoct — cdnumancia (@cdnumancia) 2 de septiembre de 2016

El entrenador del Numancia , Jagoba Arrasate, ha confiado este viernes en que la tercera jornada de Segunda división traiga laal que se le da bien Los Pajaritos pero que presenta los mismos números que el equipo soriano en el inicio de la competición.Arrasate ha comparecido en rueda de prensa con vistas al encuentro que se disputará este domingo (16:00 horas) y en el quepor sanción y lesión, respectivamente,convocado por la selección de Marruecos.Los dos equipos todavía no han estrenado su casillero de victorias en la competición ni el de goleadores., aunque todavía no tiene el alta médica. "Tiene buenas sensaciones y en teoría la lesión está olvidada", ha señalado.Arrasate ha señalado que el Alcorcón, en los últimos años, lo ha hecho muy bien en Los Pajaritos, un factor a tener en cuenta el domingo. "y tenemos que contrarrestarlo", ha apuntado.El técnico vizcaíno ha asegurado que su equipoy "seguir defendiendo igual de bien". "Es una categoría que si cierras tu portería tienes mucho ganado. Si lo hacemos, tendremos opciones de ganar partidos; hay que estar más finos de medio campo para adelante", ha sostenido.El entrenador numantino ha considerado como una gran noticia que el club haya conseguido 4.000 abonados , lo que refleja que las cosas se han hecho bien."El primer reto era conseguir los 4.000 y el segundo es que, porque si estamos juntos seremos más fuertes. Los jugadores son los primeros que lo agradecen", ha resaltado.Arrasate ha apuntado que ahora tienen que ser los propios jugadores los que transmitanEn cuanto al cierre del mercado de fichajes sin refuerzos, Arrasate ha referido que el Numancia ha estado tranquilo , porque confeccionó la plantilla pronto. "Lo que nos falta arriba no es por nombres propios, lde la plantilla", ha reflexionado.