Arrasate: "Me gusta la Copa y a los jugadores también; vamos a por todas"

El entrenador del Numancia, Jagoba Arrasate, ha confiado este martes eny superar el enfrentamiento de este miércoles ante el Nástic de Tarragona correspondiente a la segunda ronda del torneo del KOEl técnico vizcaíno ha comparecido en rueda de prensa con vistas al encuentro que el club rojillo disputará este miércoles (19:00 horas) y reconocido que la Copa del Rey es una competición que le ilusiona. "Es verdad que ahora parece quey según vas pasando te vas ilusionando, pero para que lleguen esas siguientes rondas primero hay que pasar estas", ha avanzado el preparador numantino. "Yo estoy pensando en pasar mañana, que la siguiente ronda, a ser posible, nos toque en casa y luego poder jugar contra un Primera, porqueha afirmado Arrasate, desmintiendo que sus pensamientos estén centrados en el próximo compromiso liguero, el sábado ante el Reus.El enfrentamiento copero permitirá además al técnico vascoEl entrenador rojillo ha avanzado que introducirá varios cambios" y que el once se asemejará al del partido amistoso del pasado miércoles ante Osasuna , con la presencia confirmada de Aitor en la portería y de Manu del Moral en el ataque. "Algún jugador tendrá que repetir porque venimos de un esfuerzo de menos de 48 horas", ha añadido.​​​​​Arrasate no podrá contar para el encuentro ante el Nástic con, que en el entrenamiento de este lunes notó molestias y todo indica que sufre una rotura de fibras. "Es una faena porque estaba entrenando bien y mañana contábamos con él", ha lamentado el técnico, confiado de recuperarle lo antes posible.aquejado también de una rotura fibrilar, aunque ambos han viajado con la expedición soriana y llevarán a cabo un tratamiento individualizado en tierras catalanas donde pernoctarán hasta pasado el partido del sábado.Respecto a su rival de este miércoles, el Nástic, Arrasate ha reconocido que, tanto él, como su cuerpo técnico, "conocen bien" al entrenador Vicente Moreno y a las señas de identidad de su equipo. "No sé mañana con qué futbolistas afrontará el partido, porque tiene jugadores con sus selecciones y alguno lesionado, pero la idea del míster la sabemos", ha asegurado el vizcaíno.El conjunto catalán ha iniciado la campaña liguera con tres empates tras saber sobreponerse en el marcador ante Lugo, Huesca y Levante. ". En ese aspecto el año pasado allí hicimos un buen partido y esa es un poquito la idea, acercarnos a esa versión del curso pasado con mejor resultado".

"El equipo va más y ahora hay que plasmarlo en resultados"

El técnico del Numancia, Jagoba Arrasate, ha admitido no tener un buen sabor de boca tras el lograr el pasado domingo un empate, "que sirve para poco", ante el Alcorcón, pero entiende que su equipo "va a más". "AhoraFalta realizar lo que estamos generando. Estamos teniendo más llegadas, más ocasiones, más remates y ahora tenemos que convertir eso en gol, que es lo más difícil del fútbol, porque también hay qe seguir defendiendo bien, siendo un equipo. A ver si sale todo eso mañana y podemos conseguir pasar de ronda".