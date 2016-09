La primera victoria se le resiste al grupo de Jagoba Arrasate

No es el peor registro en su historia reciente a la hora de computar los inicios de la competición puesto que en la campaña 2010-11 no sumó los tres primeros puntos hasta el cuarto partido. Las tres jornadas iniciales se las pasó en blanco. Este curso se ha convertido eny la derrota frente al Levante. Dos puntos de nueve y la consecuente posición en la zona baja. Fuera de los puestos de descenso pero con los mismos puntos que el vigésimo (Alcorcón) y el decimoquinto (Cádiz). Todo muy comprimido en un comienzo donde los empates vuelven a dominar la estadística, seis de once partidos celebrados en la última jornada, ocho en la segunda y cinco en la primera.De ahí,Los cuatro primeros de la clasificación, Zaragoza, Levante, Valladolid y Elche, han ganado dos partidos de tres y su ventaja se nota respecto al resto, donde otros seis conjuntos han registrado una victoria: Córdoba, Mirandés, Reus, Girona, Almería y Oviedo.en el apartado de las victorias. Más de la mitad de los implicados en la Liga: Lugo, Sevilla Atlético, Nàstic, Getafe, Cádiz, Huesca, Mallorca, Numancia, UCAM Murcia, Alcorcón, Tenerife y Rayo Vallecano. Las diferencias son mínimas y la igualdad impera en el inicio de la campaña.en estos primeros enfrentamientos. A partir de una defensa más sólida, ha intentado que no se le escapen los choques, pero ante el Levante en una jugada coral de gran mérito de sus efectivos y ante el Alcorcónse ha visto sorprendido con dos goles. Frente al Getafe, su fortaleza defensiva y un par de acciones destacadas del portero permitieron dejar la portería a cero. Otra cosa es la efectividad. Un gol en tres encuentros. Los problemas con los jugadores de ataque en forma de ausencias condicionaron los dos primeros enfrentamientos. Pese a todo, el equipo mejoró del inicial al segundo. En el partido con el Alcorcón se notó otro salto de calidad.a por su despliegue por el ataque y su generosidad en el esfuerzo para ofrecerse a sus compañeros y aparecer por todas las zonas del frente de la delantera. Por donde menos presencia se le observó fue en el área rival. La otra buena noticia de la tarde del domingo, que jugó sus primeros minutos como numantino y dejó algún detalle como el lanzamiento del libre directo que se estrelló en el palo de la portería rival.para que el técnico pueda elegir la mejor opción para el ataque. En esa parcela también mejoró el equipo con numerosas llegadas y acciones de peligro frente a la meta rival.Lo importante es que al margen de la facilidad mostrada en el gol encajado, el equipo se rehizo sin dar más concesiones y llegó con fluidez al área rival, pero sin productividad.