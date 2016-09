Competición retira la segunda amarilla a Regalón

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha retirado, expulsado el pasado sábado por doble amarilla durante el choque que le enfrentó al Reus en el Estadi Municipal, según han confirmado este miércoles fuentes del club rojillo.El Numancia decidió el lunes recurrir ante Competición centrando el recurso en "y lo que se observa en la prueba videográfica aportada como base de su alegato: "el jugador del CD Numancia no sujeta a su adversario en la acción", castigada como falta y en la que le mostró la segunda amarilla y la consiguiente expulsión con roja.El colegiado vasco razonó en el acta la amonestación al describirla como,del equipo contrario". Ahora es el Comité de Competición el que da la razón al Numancia entendiendo que Regalón no sujeta al jugador del Reus y corrigiendo el error del colegiado que no concreta en el acta lo sucedido en el césped.De esta forma, el central cordobés estaráde Tarragona.Regalón se ha convertido en uno de los puntales defensivos del equipo y en uno de los fijos de Jagoba Arrasate en el inicio de la campaña formando pareja con Callens en el eje de la zaga.El Numancia ha decidido recurrirEl conjunto soriano finalizó el partido con dos hombres menos tras las expulsiones del central y de Pablo Valcarce, este por roja directa después de "golpear con el brazo en la cara de un adversario, empleando fuerza excesiva en la disputa del balón", según recoge el acta del partido redactada por el colegiado vasco, Aitor Gorostegui, árbitro del encuentro. Frente a esta decisión del colegiado vasco, el club soriano no presentará recurso y esperará la resolución del Comité de Competición, que fallará mañana.Sí ha presentado alegaciones a la segunda amarilla a Paco Regalón, expulsado en el minuto 63, cuatro minutos antes del gol del empate del Reus. El club sorianoEstas dos expulsiones se suman a las dos sufridas en la primera jornada ante el Levante. En esa ocasión, el club no presentó alegaciones, pero sí una nota aclaratoria para proteger a los jugadores protagonistas de las acciones castigadas con roja directa con el objetivo de minimizar las consecuencias de la resolución del Comité sancionador. Competición suspendió con un partido a Unai Medina y con dos a Marc Pedraza al que castigaron con mayor rigor al derribar a un contrario, que a Medina por dar una patada a un rival. En ambos casos, el colegiado de aquel encuentro, el asturiano Pablo González Fuertes, describió la acción especificando en el acta, "con uso de fuerza excesiva no estando el balón a distancia de juego". A modo de comparación con la expulsión a Pablo Valcarce el pasado sábado en Reus, la redacción del acta aporta un factor diferenciador, la disputa del balón: "golpear con el brazo en la cara de un adversario, empleando fuerza excesiva en la disputa del balón". Competición resolverá mañana en ambos casos y el Numancia conocerá si pierde a los dos jugadores para el encuentro del sábado, si será por un partido o más, o si es únicamente Pablo el suspendido porque atiende las alegaciones presentadas por el club soriano en el caso de Regalón. De nuevo, pendiente de los despachos.